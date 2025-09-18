Джонсон подрался с Асетовым в матче «Металлурга» и «Барыса»

Хоккеисты «Металлурга» и «Барыса» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Магнитогорске.

Инцидент произошел на 14-й минуте матча.

Алихан Асетов из «Барыса » подрался с Люком Джонсоном из «Металлурга ». В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.

Скриншот: text.khl.ru