Джонсон подрался с Асетовым в матче «Металлурга» и «Барыса»
Хоккеисты «Металлурга» и «Барыса» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Игра проходит в Магнитогорске.
Инцидент произошел на 14-й минуте матча.
Алихан Асетов из «Барыса» подрался с Люком Джонсоном из «Металлурга». В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.
Скриншот: text.khl.ru
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
