Никитин про 1:5 от «Локомотива»: «No comments. Сегодняшний матч как чистый лист. Игра строится из мелочей, которые мы не могли сделать – получается общекомандный хаос»

Игорь Никитин подвел итоги игры с «Локомотивом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

ЦСКА проиграл ярославскому клубу со счетом 1:5 в домашнем матче.

– Комментарий излишен. Здесь как говорится, no comments. Все понятно. Понятно, что очень много работы предстоит. Здесь даже без иллюзий. Скажем так, это очень хороший ликбез. Готовимся.

– Как объясните, что сегодня ничего не получилось: это «Локомотив» предстал более сыгранной командой или же у вас настолько много недочетов, с которыми вам предстоит бороться?

– Тут вторая часть вашего вопроса. У нас очень много работы. Сегодняшняя игра как чистый лист бумаги. Расписали сами себе, что нужно делать. Нужно начинать с базовых вещей. Поэтому это конкретно наши проблемы.

Здесь как бы можно много говорить, что было неправильно. Но вся игра строится из мелочей, которые мы сегодня не могли сделать. Кто-то не знает как это делать, а кто-то еще не понял, что нужно делать. Поэтому получается общекомандный хаос, – сказал главный тренер ЦСКА.