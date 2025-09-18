  • Спортс
Хартли о 5:1 с ЦСКА: «Будто продолжение матча с «Ладой». Горжусь «Локомотивом», ребята боролись, показали хорошие скорости. Продолжаем прибавлять»

Боб Хартли подвел итоги игры с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Локомотив» обыграл команду Игоря Никитина со счетом 5:1 в выездном матче. Ранее ярославцы разгромили «Ладу» (6:1) в гостях. 

– Это было как продолжение игры с «Ладой». Хорошие скорости, мы хорошо играли «пять на пять» и здорово сыграли в большинстве. Мы продолжаем добавлять. Такая целостная игра и победа. 

– Сегодня Лихачев и Никулин отсутствовали по медицинским причинам или это ротация состава?

– Нет, это ротация. С возвращением Каюмова и Кирьянова у нас теперь есть немного больше игроков. 

– Все ждали матча ЦСКА – «Локомотив». Можно ли сказать, что «Локомотив» был в хорошей форме и ЦСКА себя не очень показал? Какой у вас взгляд на этот матч?

– Я могу оценивать действия только своей команды. Я горжусь нашими игроками, как они боролись и как они играли всю игру. Естественно, нужно работать еще больше. Многое, что нужно улучшать.

Сегодня горд тем, как игроки к этому относятся. Понятно, что было много разговоров о том, что было летом, но сейчас это уже другая история и это одна игра, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

