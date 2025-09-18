  • Спортс
  • Василевский о «Тампе»: «В плей-офф мы выиграли 1-2 игры дома за несколько лет – ужасная статистика. Нужно научиться забивать голы в овертайме, это главное, думаю»
Василевский о «Тампе»: «В плей-офф мы выиграли 1-2 игры дома за несколько лет – ужасная статистика. Нужно научиться забивать голы в овертайме, это главное, думаю»

Андрей Василевский оценил выступления «Тампы» в плей-офф в последние сезоны.

– Вы сказали: «Чтобы быть лучшим, нужно быть лучшим». Что отделяет вас сейчас от тех команд, что выигрывали Кубок? Говорят, что та серия с «Флоридой» была ровной.

– Нужно научиться забивать голы в овертайме. Думаю, это главное. Я уже говорил об этом, кажется, в прошлом году и годом ранее. Наша статистика в овертаймах в плей-офф просто… Не удивительно, что мы не можем победить.

Очевидно, наша домашняя история в плей-офф ужасна – нас обыгрывают перед нашими же болельщиками. Мы выиграли, думаю, одну игру, может две за последние несколько лет. Это недостаточно хорошо. Я бы сказал, ужасно.

Так что, повторюсь: стабильность, дисциплина. Думаю, в этом и есть та самая грань. Иногда нужно играть проще, вместо того чтобы пытаться совершать геройские поступки. Но, опять же, мы над этим поработаем, и я надеюсь, мы сделаем свое дело, – сказал вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: канал «Тампы» в YouTube
logoАндрей Василевский
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
