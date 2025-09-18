Яшкин о 10-м месте «Ак Барса» на Востоке: «Не все получается. Но безразличия в команде нет, проигрывать никто не любит. Спасибо болельщикам за атмосферу, вы справляетесь на 100%»

Дмитрий Яшкин высказался о неудачном старте «Ак Барса» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Казанский клуб одержал лишь 1 победу в 5 матчах – над «Авангардом» (2:1) – и занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции с 3 очками. В пятницу «Ак Барс» примет «Салават Юлаев ».

«Сейчас у нас не все получается в играх, то, что делаем на тренировках. Хочу сказать, что в команде нет никакого безразличия, никто не любит проигрывать.

Будем стараться дальше работать, делать все по максимуму на тренировках, доносить это в игры. Хочу сказать спасибо за атмосферу на домашних играх, вы справляетесь на 100%. Постараемся завтра вас порадовать», – сказал нападающий «Ак Барса ».