Плющев о «Шанхае»: «Раздувают щеки, говоря, что гениальный тренер сделает из команды победителя Кубка Гагарина. Меняют арену, название – никакой позиции по развитию нет»
Владимир Плющев считает, что у «Шанхая» нет долгосрочной стратегии развития.
«Я думаю, те же шансы, которые у них и были, останутся. Хотя раздувают щеки, говоря, что приехал гениальный тренер [Жерар Галлан] и сделает из команды победителя Кубка Гагарина. Команда не собирается со стороны, команда создается временем.
Меняют арену, меняют название. Это говорит о том, что никакой позиции по развитию нет. А есть только сиюминутные интересны», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
