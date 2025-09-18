Сурин забил ЦСКА, набрав 5+1 в 6 матчах сезона. 19-летний форвард «Локомотива» лидирует в списке лучших снайперов команды

Егор Сурин лидирует среди снайперов «Локомотива» в этом сезоне.

Команда под руководством Боба Хартли играет с ЦСКА (5:1, третий период) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

19-летний форвард «Локомотива » Егор Сурин отметился голом в этой игре. Таким образом, он забросил 5 шайб и сделал ассист в 6 матчах текущего сезона и продолжает лидировать списке лучших снайперов клуба.