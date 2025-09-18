  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сурин забил ЦСКА, набрав 5+1 в 6 матчах сезона. 19-летний форвард «Локомотива» лидирует в списке лучших снайперов команды
3

Сурин забил ЦСКА, набрав 5+1 в 6 матчах сезона. 19-летний форвард «Локомотива» лидирует в списке лучших снайперов команды

Егор Сурин лидирует среди снайперов «Локомотива» в этом сезоне.

Команда под руководством Боба Хартли играет с ЦСКА (5:1, третий период) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

19-летний форвард «Локомотива» Егор Сурин отметился голом в этой игре. Таким образом, он забросил 5 шайб и сделал ассист в 6 матчах текущего сезона и продолжает лидировать списке лучших снайперов клуба. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
рейтинги
logoЦСКА
logoЕгор Сурин
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. ЦСКА проиграл «Локомотиву», «Металлург» победил «Барыс», «Лада» уступила «Торпедо»
150сегодня, 18:54
Рафиков стал лучшим бомбардиром среди защитников «Локомотива» в КХЛ, набрав 202 очка. Он обошел Крунвалля
4сегодня, 18:03
«Важность матча и его принципиальный характер – Никитин против «Локомотива» – наверняка сыграют роль». Прогноз Ивана Павлова на матч ЦСКА – «Локомотив»
сегодня, 14:22
Главные новости
Малкин про автомобили: «Когда покупаешь новый, хочется почувствовать скорость. Кросби всегда говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover»
2 минуты назад
Никитин про 1:5 от «Локомотива»: «No comments. Сегодняшний матч как чистый лист. Игра строится из мелочей, которые мы не могли сделать – получается общекомандный хаос»
518 минут назад
Капризов о переговорах с «Миннесотой»: «Сейчас 2025-й, еще много времени. Хочу сосредоточиться на хоккее, провести полный сезон. Мне нравится в «Уайлд»
328 минут назад
Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики
440 минут назад
ЦСКА проиграл «Локомотиву» – 1:5. У команды Никитина 3 поражения в 6 матчах
21сегодня, 18:55
КХЛ. ЦСКА проиграл «Локомотиву», «Металлург» победил «Барыс», «Лада» уступила «Торпедо»
150сегодня, 18:54
Разин о 5:1 с «Барысом»: «Неоднозначная игра, но победа уверенная. У «Металлурга» был тяжелый перелет, мало времени на восстановление»
1сегодня, 18:22
У Атанасова 2+1 против «Лады». 22-летний форвард «Торпедо» набрал 3 очка в матче впервые с 21 февраля
4сегодня, 18:09
Рафиков стал лучшим бомбардиром среди защитников «Локомотива» в КХЛ, набрав 202 очка. Он обошел Крунвалля
4сегодня, 18:03
«Лада» проиграла 4 матча подряд, 3 последних – с общим счетом 3:17. Команда Миронова идет последней в КХЛ с 2 очками
3сегодня, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
Яшкин о 10-м месте «Ак Барса» на Востоке: «Не все получается. Но безразличия в команде нет, проигрывать никто не любит. Спасибо болельщикам за атмосферу, вы справляетесь на 100%»
58 минут назад
Василевский о «Тампе»: «В плей-офф мы выиграли 1-2 игры дома за несколько лет – ужасная статистика. Нужно научиться забивать голы в овертайме, это главное, думаю»
сегодня, 17:11
Плющев о «Шанхае»: «Раздувают щеки, говоря, что гениальный тренер сделает из команды победителя Кубка Гагарина. Меняют арену, название – никакой позиции по развитию нет»
2сегодня, 15:16
Джонсон подрался с Асетовым в матче «Металлурга» и «Барыса»
2сегодня, 14:59Фото
Депутат Журова: «У Овечкина уникальное спортивное долголетие. То, что он так долго удерживается на вершине хоккейного Олимпа, говорит об исключительном таланте и невероятной силе духа»
5сегодня, 13:58
Дементьев о Морозове: «У «Спартака» настолько глубокий состав, что штабу не стоит бояться. Незаменимых людей нет. Я бы не посыпал голову пеплом»
1сегодня, 13:51
Конрой о том, заинтересован ли «Калгари» в возвращении Дюбе: «На данный момент – нет. Думаю, Диллону нужно начать с чистого листа»
сегодня, 13:23
«Торпедо» выменяло Яремчука у «Сочи» на Илью Сушко
2сегодня, 12:55
Доминге о Малкине: «Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле слова. Сид всегда занимался этим. Кросби, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры «Питтсбурга»
сегодня, 11:54
Сопин о Галимове: «Ансель добавит «Авангарду» скорости и глубины. Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки»
2сегодня, 11:34