Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока не думаю об этом, времени поговорить достаточно. Станет ли этот сезон последним – не знаю»

Александр Овечкин не начинал переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.

«Нет, пока об этом [новом контракте] не думаю. Посмотрим, что будет дальше. Я вернулся [в США] всего неделю назад, уверен, времени поговорить у нас будет достаточно», – сказал капитан «Вашингтона ».

Кроме того, Овечкин ответил на вопрос, станет ли предстоящий сезон для него последним в НХЛ .

«Я не знаю, понимаете? Не знаю, станет ли он последним. Посмотрим», – заявил Овечкин.