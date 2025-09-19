Кравец про 1:5 от «Металлурга»: «Барыс» сам испортил себе игру удалениями. Легионеры нам сильно помогают, ведут команду за собой, являются лидерами»

Михаил Кравец высказался о поражении «Барыса» от «Металлурга» (1:5).

«Мы сами себе усложнили и испортили игру удалениями. Хотя боролись, держались, но столько раз играть в меньшинстве – теряется темп игры, когда одни выходят через смену, а другие сидят холодные.

Все равно мы создали моменты, можно было их реализовать лучше. В целом уступили по игре. Легионеры нам сильно помогают, ведут команду за собой, являются лидерами и на тренировках, и в быту.

За счет них она становится сильнее. Шутов много вытащил и помогал команде. Он долго держал нас на плаву», – сказал главный тренер «Барыса » Михаил Кравец .