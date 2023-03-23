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Кравец о выходе «Авангарда» в финал Востока: «В октябре в это не поверил бы»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец доволен выходом «Авангарда» в финал Восточной конференции.

В четверг омский клуб обыграл «Металлург» (4:1) и выиграл серию со счетом 4-0.

«Хочу поблагодарить ребят и весь тренерский штаб за отличную работу в этой серии. Очень тяжелая игра. Все четыре матча были похожи, рядышком все.

Сегодня проявили мужество, характер, лидеры забили важнейшие голы, другие ребята отработали в обороне. Отдохнем немного и будем готовиться к следующей серии.

Всякий раз были сильнее в концовке? За счет реализации своих моментов. Надо подумать, как заполнить паузу. Но нужно отдохнуть, все-таки голова должна быть свободна у ребят.

Когда я возглавил клуб, моя первоочередная задача была поставить оборону, потому что в атаке есть мастера. Если бы на моей первой тренировке в октябре сказали, что выведу «Авангард» в финал конференции? Я бы не поверил тогда. Порадовался, что обо мне так думают, но не поверил бы», – сказал главный тренер «Авангарда».

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13 комментариев

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Александр Невский
Авангард поставил жирную точку на Магнитке
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Валерий Суханцов
Начало похода за кубком!
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Максим Викторович
Всех с замечательной победой, болельщики! В Омске сегодня будет настоящий праздник!
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Александр Черноусов
Только не надо останавливаться и считать это пределом. НАША ЦЕЛЬ -КУБОК !!!
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Слава Лукашев
От души пожелаю вам стать вторым Хартли, и сделать тоже самое что он сотворил перейдя из низшей лиги в НХЛ с колорадо в 2000/2001 году. Ломайте копии, все в ваших руках, и клюшках ваших парней. Мы верим.
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Максим Викторович
Михаил Кравец-это настоящая находка для Авангарда, тренер с большой буквы!
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Сергей Жарковский
Авангард лидер Восточной конференции и надеюсь что финал будет!👏
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Den Sh
Молодец Кравец!!!
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Игорь Климов
Отличный результат тренер!
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Sever12
Я помню как моросили некоторые болельщики Авангарда в начале сезона и этого адского турне, хотя по сути вообще ничего не предвещало, хотя с тренером конечно вовремя опомнились и тогда сразу было понятно, что это болда, ничего не потеряно, времени просто вагон, так и вышло.
Удачи в финале, Татарстан надо отжапенить во что бы это не стало, они в финале точно не нужны с их тактикой средневековья.
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Rodgeras
Прошли лишь половину пути!
Радует, что мы пока в игре.
Удачи Кравецу и Авангарду в дальнейшем!
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Vladimir Sushko
Михаил, а мы верим, удачи в финале конференции!
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Антон Фёдоров
Всех с победой, капитану здоровья!
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