Кравец о выходе «Авангарда» в финал Востока: «В октябре в это не поверил бы»
Михаил Кравец доволен выходом «Авангарда» в финал Восточной конференции.
В четверг омский клуб обыграл «Металлург» (4:1) и выиграл серию со счетом 4-0.
«Хочу поблагодарить ребят и весь тренерский штаб за отличную работу в этой серии. Очень тяжелая игра. Все четыре матча были похожи, рядышком все.
Сегодня проявили мужество, характер, лидеры забили важнейшие голы, другие ребята отработали в обороне. Отдохнем немного и будем готовиться к следующей серии.
Всякий раз были сильнее в концовке? За счет реализации своих моментов. Надо подумать, как заполнить паузу. Но нужно отдохнуть, все-таки голова должна быть свободна у ребят.
Когда я возглавил клуб, моя первоочередная задача была поставить оборону, потому что в атаке есть мастера. Если бы на моей первой тренировке в октябре сказали, что выведу «Авангард» в финал конференции? Я бы не поверил тогда. Порадовался, что обо мне так думают, но не поверил бы», – сказал главный тренер «Авангарда».
Удачи в финале, Татарстан надо отжапенить во что бы это не стало, они в финале точно не нужны с их тактикой средневековья.
Радует, что мы пока в игре.
Удачи Кравецу и Авангарду в дальнейшем!