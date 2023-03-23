Кравец о выходе «Авангарда» в финал Востока: «В октябре в это не поверил бы»

доволен выходом «Авангарда» в финал Восточной конференции.

В четверг омский клуб обыграл « » (4:1) и выиграл серию со счетом 4-0.

«Хочу поблагодарить ребят и весь тренерский штаб за отличную работу в этой серии. Очень тяжелая игра. Все четыре матча были похожи, рядышком все.

Сегодня проявили мужество, характер, лидеры забили важнейшие голы, другие ребята отработали в обороне. Отдохнем немного и будем готовиться к следующей серии.

Всякий раз были сильнее в концовке? За счет реализации своих моментов. Надо подумать, как заполнить паузу. Но нужно отдохнуть, все-таки голова должна быть свободна у ребят.

Когда я возглавил клуб, моя первоочередная задача была поставить оборону, потому что в атаке есть мастера. Если бы на моей первой тренировке в октябре сказали, что выведу «Авангард» в финал конференции? Я бы не поверил тогда. Порадовался, что обо мне так думают, но не поверил бы», – сказал главный тренер « ».