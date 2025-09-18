  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин про автомобили: «Когда покупаешь новый, хочется почувствовать скорость. Кросби всегда говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover»
3

Малкин про автомобили: «Когда покупаешь новый, хочется почувствовать скорость. Кросби всегда говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover»

Евгений Малкин рассказал, что Сидни Кросби годами не меняет автомобиль.

Нападающий «Питтсбурга» рассказал, как выехал на взлетную полосу на машине. 

«Это был не только я, это мы с Гончаром вместе. Я купил новый Porsche 911, маленький, быстрый. Мы не ездили прямо возле самолета. Просто выехали с парковки, но все равно люди подумали, что это опасно.

Я проехал буквально пару секунд, но какой-то человек увидел… Не знаю, где он сидел, может, сверху. Он говорит: нельзя так близко к самолету. Но мы сделали это всего один раз. Все в порядке.

Знаете, когда покупаешь новую машину, хочется почувствовать скорость. Но, конечно, для этого нужно место», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Сидни Кросби назвал эту историю одной из своих любимых о Малкине. 

«Моя история о Сиде – он всегда ездит на одной и той же машине! Он все время говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover. Это просто невероятно», – добавил Малкин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Питтсбурга»
logoПиттсбург
logoСергей Гончар
logoСидни Кросби
автомобили
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Хартли о противостоянии с Никитиным: «Никогда не готовлюсь к матчам против другого тренера. «Локомотив» играет в очень агрессивный хоккей, судей не обсуждаем»
10 минут назад
Никитин о поражении от «Локомотива»: «Не принципиальная игра для меня. Я признателен Ярославлю, мы 4 года честно делали то, что могли. Это часть истории, в моем сердце»
450 минут назад
«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»)
5сегодня, 20:30
Панарин о переговорах с «Рейнджерс»: «Приятно чувствовать уверенность в будущем, но я не первый год в хоккее, привык ко всему. Не жалуюсь, готов много работать»
сегодня, 20:17
Хартли о 5:1 с ЦСКА: «Будто продолжение матча с «Ладой». Горжусь «Локомотивом», ребята боролись, показали хорошие скорости. Продолжаем прибавлять»
4сегодня, 20:08
Никитин про 1:5 от «Локомотива»: «No comments. Сегодняшний матч как чистый лист. Игра строится из мелочей, которые мы не могли сделать – получается общекомандный хаос»
10сегодня, 19:42
Капризов о переговорах с «Миннесотой»: «Сейчас 2025-й, еще много времени. Хочу сосредоточиться на хоккее, провести полный сезон. Мне нравится в «Уайлд»
13сегодня, 19:32
Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики
5сегодня, 19:20
ЦСКА проиграл «Локомотиву» – 1:5. У команды Никитина 3 поражения в 6 матчах
28сегодня, 18:55
КХЛ. ЦСКА проиграл «Локомотиву», «Металлург» победил «Барыс», «Лада» уступила «Торпедо»
159сегодня, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец про 1:5 от «Металлурга»: «Барыс» сам испортил себе игру удалениями. Легионеры нам сильно помогают, ведут команду за собой, являются лидерами»
20 минут назад
Исаков о 5:1 с «Ладой»: «Торпедо» заслуженно победило. Всегда делаем акцент на дисциплину, в меньшинстве парни самоотверженно сыграли, молодцы»
36 минут назад
Яшкин о 10-м месте «Ак Барса» на Востоке: «Не все получается. Но безразличия в команде нет, проигрывать никто не любит. Спасибо болельщикам за атмосферу, вы справляетесь на 100%»
сегодня, 19:02
Сурин забил ЦСКА, набрав 5+1 в 6 матчах сезона. 19-летний форвард «Локомотива» лидирует в списке лучших снайперов команды
4сегодня, 18:35
Василевский о «Тампе»: «В плей-офф мы выиграли 1-2 игры дома за несколько лет – ужасная статистика. Нужно научиться забивать голы в овертайме, это главное, думаю»
сегодня, 17:11
Плющев о «Шанхае»: «Раздувают щеки, говоря, что гениальный тренер сделает из команды победителя Кубка Гагарина. Меняют арену, название – никакой позиции по развитию нет»
2сегодня, 15:16
Джонсон подрался с Асетовым в матче «Металлурга» и «Барыса»
2сегодня, 14:59Фото
Депутат Журова: «У Овечкина уникальное спортивное долголетие. То, что он так долго удерживается на вершине хоккейного Олимпа, говорит об исключительном таланте и невероятной силе духа»
5сегодня, 13:58
Дементьев о Морозове: «У «Спартака» настолько глубокий состав, что штабу не стоит бояться. Незаменимых людей нет. Я бы не посыпал голову пеплом»
2сегодня, 13:51
Конрой о том, заинтересован ли «Калгари» в возвращении Дюбе: «На данный момент – нет. Думаю, Диллону нужно начать с чистого листа»
сегодня, 13:23