Малкин про автомобили: «Когда покупаешь новый, хочется почувствовать скорость. Кросби всегда говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover»

Евгений Малкин рассказал, что Сидни Кросби годами не меняет автомобиль.

Нападающий «Питтсбурга » рассказал, как выехал на взлетную полосу на машине.

«Это был не только я, это мы с Гончаром вместе. Я купил новый Porsche 911, маленький, быстрый. Мы не ездили прямо возле самолета. Просто выехали с парковки, но все равно люди подумали, что это опасно.

Я проехал буквально пару секунд, но какой-то человек увидел… Не знаю, где он сидел, может, сверху. Он говорит: нельзя так близко к самолету. Но мы сделали это всего один раз. Все в порядке.

Знаете, когда покупаешь новую машину, хочется почувствовать скорость. Но, конечно, для этого нужно место», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин .

Сидни Кросби назвал эту историю одной из своих любимых о Малкине.

«Моя история о Сиде – он всегда ездит на одной и той же машине! Он все время говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover. Это просто невероятно», – добавил Малкин.