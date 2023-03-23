«Авангард» запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Урала», где ястреб пролетает над лисой, после победы в серии с «Металлургом»
«Авангард» запустил предзаказ футболок с надписью «Мы хозяева Урала».
В пятницу клуб из Омска победил «Металлург» (4:1, 4-0 в серии) и вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.
На футболке ястреб пролетает над лисой – это отсылка к прозвищам клубов.
Напомним, после победы в серии над «Сибирью» омский клуб запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Сибири», где ястреб налетает на снеговика.
Я не ззлорадствую
Но поймите, как только Мгн пройдет Омск, вам эти же маечки сразу же вспомнят
Заезжать надо срочно. 🐓
Вот клоун 🤡🤣
ПЛОХО ТЕБЕ НАВЕРНОЕ....
Болеть.🤡