«Авангард» запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Урала», где ястреб пролетает над лисой, после победы в серии с «Металлургом»

« » запустил предзаказ футболок с надписью «Мы хозяева Урала».

В пятницу клуб из Омска победил « » (4:1, 4-0 в серии) и вышел в финал Восточной конференции плей-офф .

На футболке ястреб пролетает над лисой – это отсылка к прозвищам клубов.

Напомним, после победы в серии над «Сибирью» омский клуб запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Сибири», где ястреб налетает на снеговика.

Фото: t.me/omskiyavangard/18161