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«Авангард» запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Урала», где ястреб пролетает над лисой, после победы в серии с «Металлургом»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» запустил предзаказ футболок с надписью «Мы хозяева Урала».

В пятницу клуб из Омска победил «Металлург» (4:1, 4-0 в серии) и вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.

На футболке ястреб пролетает над лисой – это отсылка к прозвищам клубов.

Напомним, после победы в серии над «Сибирью» омский клуб запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Сибири», где ястреб налетает на снеговика.

Фото: t.me/omskiyavangard/18161

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64 комментария

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Юрец55
Ответ antistar-Z
Ничего. В следующем году лиса распотрошит крыловских петухов🤣
Если в плей-офф попадёт
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krasno-siniyman
Ох, я не спорю, что омичи прошлись по нам по полной программе, но давайте не забывать что Ава для нас самый принципиальный соперник в ПО (61 матч )
Я не ззлорадствую
Но поймите, как только Мгн пройдет Омск, вам эти же маечки сразу же вспомнят
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DmitrySPb
Горы бы поменять на фото и было бы прекрасно. Сам по себе маркетинг неплохой, этого очень не хватает в КХЛ, интерес нужно создавать в том числе и через подобные вещи.
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pizzatcarizza
Ответ jojoboy174
Хотя Авангард как команду и организацию уважаю, достаточно токсично с их стороны. Теперь любая команда, которая их обыграет, имеет полной право стать хозяином Омска.
Футболки магнитки видел?
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pizzatcarizza
Ответ Sed
Где они на Урале такие горы увидели? Хоть бы картинку соответствующую взяли. Позорище колхозное…
Горный хребет Колу похож на это
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Dastan 82
А я скажу - смело, по-хорошему нагло и свежо. Хоть что-то новое
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Мадина Уйгурова
Ответ Bolela_02
Откуда там Урал? Степь кругом. Урал это Башкортостан!
Златоуст, Миасс не?
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Владимир Дьяченко
Ответ Александр Невский
Если Магнитка так проиграла 4-0 Авангарду тогда какой уровень у Автомобилиста , против Авто можно вообще детишек выставлять .
Ты как обычно пишешь всякую чушь
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Мадина Уйгурова
Ответ Александр Невский
Нет природы в Магнитогорске одна степь и ветра , ужасное место для жизни . В Сибири лучше и природа и реки . Урал дыра .
Ильменский заповедник, Таганай, Зюраткуль, Увильды, второе по чистоте после Байкала озеро Тургояк, множество других озёр и горы сейчас смеются просто. Это я ещё про Башкирию промолчала зацепив только Челябинскую область. Какая у вас природа? Тайга в которой ни туризма ни фига ? ну ну
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Sed
Где они на Урале такие горы увидели? Хоть бы картинку соответствующую взяли. Позорище колхозное…
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Валерий Суханцов
Ястреб полетел за дичью в Татарстан
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Олег
Ответ Александр Невский
Ну что мы уже агаповку проехали . ты только не плачь .
На бурановскую птицы фабрику
Заезжать надо срочно. 🐓
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Олег
Ответ Александр Невский
Ну что мы уже агаповку проехали . ты только не плачь .
Из комнаты в комнату катается
Вот клоун 🤡🤣
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Tomas Nepotrebko
Ответ Мадина Уйгурова
Что в Омске есть кроме Авангарда Балашихинского? Природа Урала, заповедники, горы и озёра в соло делают город, про который только мемы пишут..
несколько странно сравнивать федеральный округ и город. давайте по аналогии сравним природу Сибири и Магнитогорск, где нет ничего кроме выбросов с комбината
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jojoboy174
Ответ HockeyMan
Вы видимо не в курсе, просто перед этой серией, магнитогорск продавал футболки «хозяева Урала» и игроки в таких выходили на разминку. Авангард решил поставить все точки на i )) Отнеситесь к этому с юмором
Если уточнить, то Авангард делал эти футболки для продажи, в отличие от Металлурга. Никто, как я следил, не ходил именно в таких, так как хозяева Урала- идея фонбета, там был их розыгрыш, без продажи в магазине команды. Были футболки «сумасшедший дом в огне».
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Олег
Шурочка ПОПРОСИ МАМУ СКОРУЮ ВЫЗВАТЬ,
ПЛОХО ТЕБЕ НАВЕРНОЕ....
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ogent
Ответ Александр Невский
Ветер в голове у украинцев .
Причём тут украинцы? Зачем ты всё мешаешь в кучу?
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yurypesha
А почему на футболке лиса не за рулем автомобиля?
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Александр Невский
Ответ Янеж Везбол
А что вы эту дыру то ездили сидели бы дома у себя
Болельщик поедит в любой город где играет его команда . вам нельзя в Омск приезжать в арену замараете.
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Александр Невский
Ответ Олег
Ты болельщик ГАЗ-МЯСА 🤡
Ну что мы уже агаповку проехали . ты только не плачь .
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Янеж Везбол
Ответ Александр Невский
Я болельщик Авангарда едем на машине из дыры Магнитогорска.
А что вы эту дыру то ездили сидели бы дома у себя
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Олег
Ответ Александр Невский
Я болельщик Авангарда едем на машине из дыры Магнитогорска.
Ты болельщик ГАЗ-МЯСА 🤡
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Александр Невский
Ответ Олег
Тебе только за Омский ГАЗ-МЯС Болеть.🤡
Смешные жители магнитки.
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Александр Чулков
Ответ Nick Nichols
Надо было изобразить ястреба разрывающего Воробья )
Теперь надо изобразить Ястреба разрывающего Казанского ворона.
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Олег
Ответ Александр Невский
Жуткое место Магнитогорск, что сейчас народ в этом городе будет делать не понятно без хоккея , спиваться .
Тебе только за Омский ГАЗ-МЯС
Болеть.🤡
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