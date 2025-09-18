Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики

Травма Александра Овечкина не вызывает серьезных опасений.

Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер со ссылкой на главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери.

Сегодня стало известно , что Овечкин досрочно завершил тренировку из-за повреждения нижней части тела.

«По словам Спенсера Карбери , травма Александра Овечкина не вызывает серьезных опасений. По его словам, то, что капитан «Вашингтона » покинул тренировку, носило скорее профилактический характер.

Повреждение нижней части тела, статус «со дня на день», – написала Сэмми Сильбер.