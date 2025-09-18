  • Спортс
  • Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики
Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики

Травма Александра Овечкина не вызывает серьезных опасений.

Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер со ссылкой на главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери. 

Сегодня стало известно, что Овечкин досрочно завершил тренировку из-за повреждения нижней части тела. 

«По словам Спенсера Карбери, травма Александра Овечкина не вызывает серьезных опасений. По его словам, то, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку, носило скорее профилактический характер.

Повреждение нижней части тела, статус «со дня на день», – написала Сэмми Сильбер. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Сэмми Сильбер в X
