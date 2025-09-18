Исаков о 5:1 с «Ладой»: «Торпедо» заслуженно победило. Всегда делаем акцент на дисциплину, в меньшинстве парни самоотверженно сыграли, молодцы»

Алексей Исаков высказался о победе «Торпедо» над «Ладой» (5:1) в Fonbet КХЛ.

– Нашу команду с победой. Счет, наверное, не отражает тот накал, который был в матче – все прекрасно видели второй период, когда качели могли произойти в любую сторону. Особенно после ситуации, когда мы получили удаления и играли втроем длительное время.

Но молодцы парни, кто оборонялся в меньшинстве – самоотверженно сыграли. Ну а дальше в третьем периоде дисциплина и игровое задание были на первом месте, считаю, мы заслуженно победили

– Сергей Гончарук набирает очки шестой матч подряд, он лидер среди бомбардиров. Нашли какие-то особые слова для него перед стартом этого сезона?

– Для Сергея, наверное, слова искать не надо. Надо, в первую очередь, чтобы он сам почувствовал свою игру и эту уверенность. Наверное, через взаимодействие со своими звеньями – у них сейчас есть химия определенная, она работает. Но это все равно такой, тонкий процесс. Я думаю, Сергею надо понимать, что все еще впереди, весь сезон впереди, надо продолжать работать.

– «Торпедо» можно уже назвать открытием на старте этого сезона – вашу команду много обсуждают, много спорят о ней. Частенько можно услышать, что «Торпедо» в прошедших матчах много везло. Прокомментируйте, согласитесь с этим?

– Чужое мнение сложно мне комментировать, но я считаю, что та работа, которую проделывает команда на льду, имеет свое отражение в набранных очках и в результате.

– Поздравляю с шестой победой подряд. Можно ли назвать ключевым эпизодом игры те несколько минут во втором периоде, когда команда вынуждена была несколько удалений подряд играть в меньшинстве, даже в формате «3 на 5», но все же выстояла?

– Да, конечно. Это был очень сложный момент для нашей команды, но это как раз ярко характеризует хоккей, когда одна-две минуты могут поменять ход матча и могут полностью повлиять на результат игры. Поэтому мы всегда делаем, в первую очередь, акцент на игровую дисциплину, но, к сожалению, сегодня схватили эти удаления.

– В эпизоде с удалением Дениса Костина за выброс шайбы вы о чем-то беседовали с арбитром. Были не согласны с этим решением?

– Там сложная ситуация в плане решения, кто должен поехать на скамейку. Был момент, надо было выяснить, кто из игроков был на льду, и принять решение, кто должен отбывать наказание вместо Дениса.

– Судьи очень долго смотрели видеоповтор после эпизода, когда небольшую травму получил Богдан Конюшков: показалось в трансляции, что соперник попал ему локтем в лицо. В итоге решение было принято, что не зафиксировано нарушение. Поняли ли вы, почему такое решение было принято?

– Мне лично не объясняли. Судьи принимают решение, у них тоже есть картинка, поэтому это их решение, и здесь мы его не будем обсуждать, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков .

