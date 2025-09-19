Мичков о целях в «Филадельфии»: «Первая задача – выйти в плей-офф. Продолжать усердно работать. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, никаких поблажек не будет»

Матвей Мичков высказался о своих целях на сезон в «Филадельфии».

20-летний форвард «Флайерс» на русском языке вместе с переводчиком ответил на вопросы журналистов.

– Первая задача – чтобы команда вышла в плей‑офф, а дальше уже посмотрим.

– Что лично ты хочешь улучшить в своей игре?

– Думаю, что-то менять нет смысла. Просто продолжать усердно работать, думаю, все придет. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, поэтому не будет никаких поблажек.

– Как ваш английский?

– Better (лучше – Спортс’‘). Главное – быть ментально готовым, остальное можно наработать в ходе сезона. Я усердно готовился и сейчас готов на все 100%.

Этим летом больше занимался в зале, также не забывал про лед. Занимался с тренером в зале по индивидуальной программе, все то же, что и в прошлом году, ничего нового нет, – сказал Матвей Мичков .