Кожевников о Гашеке: «Он чисто скунс. Залез в политику, ничего не добился. Воет, чтобы его фамилия везде мелькала»

Теги Доминик Гашек НХЛ Александр Кожевников Политика Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников назвал Доминика Гашека скунсом за критику в адрес россиян в НХЛ.

«Я ничем не могу объяснить позицию Гашека, он чисто скунс. Все. Залез в политику, ничего не добился, значит, надо себя постоянно чем-то поддерживать.

Видно, он будет избираться опять, поэтому должен постоянно быть на виду. А чем он может этого добиться? Только воем. Вот он и воет, чтобы его фамилия везде мелькала. Чисто подленький мальчик. Или шайба много раз по голове попадала», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Гашек о том, что Пастрняк удалил фото с Овечкиным: «Было бы хорошо, если бы он написал об этом. Это оценили бы все чехи. Он должен объяснить, почему выложил это»

Гашек о россиянах в НХЛ: «Делаю все, чтобы Беттмэн почувствовал давление. Лига частично несет ответственность за то, что происходит на Украине»

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3 комментария

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42mk@
Ну все я простил тебе Хартли
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Геннадий Тимченко
Думаешь завидует, что ты доченьку Машеньку в депутаты Госдумы пристроил❓🤔 очень сомневаюсь🤣
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Виталий Желтоусов
Всё правильно сказал.
У нас тоже есть Журова и гимнасточки.
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