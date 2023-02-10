Кожевников о Гашеке: «Он чисто скунс. Залез в политику, ничего не добился. Воет, чтобы его фамилия везде мелькала»

назвал скунсом за критику в адрес россиян в НХЛ.

«Я ничем не могу объяснить позицию Гашека, он чисто скунс. Все. Залез в политику, ничего не добился, значит, надо себя постоянно чем-то поддерживать.

Видно, он будет избираться опять, поэтому должен постоянно быть на виду. А чем он может этого добиться? Только воем. Вот он и воет, чтобы его фамилия везде мелькала. Чисто подленький мальчик. Или шайба много раз по голове попадала», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Гашек о том, что Пастрняк удалил фото с Овечкиным: «Было бы хорошо, если бы он написал об этом. Это оценили бы все чехи. Он должен объяснить, почему выложил это»

Гашек о россиянах в НХЛ: «Делаю все, чтобы Беттмэн почувствовал давление. Лига частично несет ответственность за то, что происходит на Украине»