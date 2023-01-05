Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ Владимир Путин Политика соцсети Хоккей

Доминик Гашек высказался о том, что Александр Овечкин не убрал фото с президентом РФ из соцсети.

– Шокирует, что руководство лиги не заставило Александра Овечкина убрать фото с Владимиром Путиным из профиля в инстаграме. Что вы думаете об этом?

– Это его свободное решение. Ни в коем случае нельзя заставлять его делать что-то, что противоречит его убеждениям. 

Мы и, конечно же, НХЛ должны делать то, что отвечает интересам демократического мира и наших союзников. И, к сожалению, НХЛ так не делает. Наоборот, своими действиями она поддерживает Россию и ее политику, – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью Sport.sk.

The New York Times: Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать

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33 комментария

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Alestern
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Этот человек ненормальный… либо просто (неизлечимо) зомбированный...
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zidane100975
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Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Смешно,что Гашек думает будто он,и они(чехи) союзники США. Кажется это по другому называется
Всё по классике. Галантерейщик и Кардинал
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Виктор Ш.
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Я конечно не врач, но тут со здоровьем явно что-то не то
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Илья Владимирович
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НХЛ - чуть ли не единственная лига, где вопросы политики третьестепенны. За что им огромное уважение хочется выразить.
А вот то, что некогда великий вратарь превратился в заурядного клоуна - это печально.
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Dinamik1
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Овечкин сам решает как поступать НХЛ в том или ином случае.
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koshaus
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Деньги - зло. И Гашек, как борец с злом, должен вернуть в Россию всё зло, полученное им в России.
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Evgeny Trifonov
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Ответ Зубы Дзюбы
Когда грязные российские деньги зарабатывал в Спартаке, так не волновался
Да он и в НХЛ играл во время бомбёжки сербов. Что то не помню его акций миротворческих тогда. Обыкновенный европейский лицемер который ищет свое место после карьеры. Скорее всего в депутаты чешские лезет.
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Георгий Яценко
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"Это его свободный выбор.Никто не в праве заставлять его". И тут же:"Странно,что лига не заставила его.)) Я так и не понял его мнения...)))
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Adeen
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Ответ Ру7евоЙ
Не угомониться никак.
Что случилось? Попей успокоительных)
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v3
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Ответ Rrromario
как-то подозрительно много Гашека стало, зачем сюда каждое его изречение постить? и так понятно, что его успехи Овечкина раздражают, скиньте ему кто-нибудь инсту Шмурнова, хоть поболтают по душам
Гашек баллотировался в президенты Чехии, но увы для него его не выбрали. Теперь как я понимаю он что-то вроде недоделанного политика, а так как вменяемых политиков-спортсменов бывает мало или вовсе не бывает, то его всплескам «белочки» нечему удивляться.
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Evgeny Trifonov
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5 января пора уже трезветь. Этот всё не просыхает
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Юра Ковтун
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Этого деда даже чехи считают поехавшим.
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nerol
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Ответ Артём Степанов
> нельзя заставлять его делать что-то, что противоречит его убеждениям.  > и, к сожалению, НХЛ так не делает (не запрещает). Истинный европейский демократ.
Истинный балабол, отсебятину за Гашека написал, и за это его критикует.
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paster_bibo
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Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Смешно,что Гашек думает будто он,и они(чехи) союзники США. Кажется это по другому называется
А мы уйдем на север а мы уйдем на север!
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Семён Саркисов
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Специалист по закапыванию собственного авторитета .
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Зубы Дзюбы
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Когда грязные российские деньги зарабатывал в Спартаке, так не волновался
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Артём Степанов
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> нельзя заставлять его делать что-то, что противоречит его убеждениям. 

> и, к сожалению, НХЛ так не делает (не запрещает).

Истинный европейский демократ.
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Назар Игорь
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Злоба рано или поздно задушит этого человека.
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Rodgeras
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Какой кисель у Гашека в голове? Клюквенный?
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Rrromario
как-то подозрительно много Гашека стало, зачем сюда каждое его изречение постить? и так понятно, что его успехи Овечкина раздражают, скиньте ему кто-нибудь инсту Шмурнова, хоть поболтают по душам
Обычная русофобская позиция спортса через новости
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pgy69z65th
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Ответ Rrromario
как-то подозрительно много Гашека стало, зачем сюда каждое его изречение постить? и так понятно, что его успехи Овечкина раздражают, скиньте ему кто-нибудь инсту Шмурнова, хоть поболтают по душам
Ору….😂😂😂😂
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maddantist maddantist
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Потрясающе.
А как та или иная лига, или ...
Могут поддерживать или не поддерживать?
Это демократия называется, масса вариантов мнений для обсуждения и принятие рациональных решений.
В НХЛ сервировали стол как это сделал бывший царский повар в Золотом теленке и они просто не хотят, чтобы идиоты грязными руками повыковыривали глаза у селедки...
И правильно не хотят
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corazón blanco
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Гашек тоже будет просить всех, кто пишет о нем, его карьере, что он никогда не играл за московский Спартак?) Откровенно жаль его, великий вратарь, но как человек, оставляет желать лучшего.
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Ру7евоЙ
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Не угомониться никак.
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
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Смешно,что Гашек думает будто он,и они(чехи) союзники США. Кажется это по другому называется
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