Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

высказался о том, что Александр Овечкин не убрал фото с президентом РФ из соцсети.

– Шокирует, что руководство лиги не заставило убрать фото с из профиля в инстаграме. Что вы думаете об этом?

– Это его свободное решение. Ни в коем случае нельзя заставлять его делать что-то, что противоречит его убеждениям.

Мы и, конечно же, НХЛ должны делать то, что отвечает интересам демократического мира и наших союзников. И, к сожалению, так не делает. Наоборот, своими действиями она поддерживает Россию и ее политику, – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью Sport.sk.

The New York Times: Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать