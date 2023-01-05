Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»
Доминик Гашек высказался о том, что Александр Овечкин не убрал фото с президентом РФ из соцсети.
– Шокирует, что руководство лиги не заставило Александра Овечкина убрать фото с Владимиром Путиным из профиля в инстаграме. Что вы думаете об этом?
– Это его свободное решение. Ни в коем случае нельзя заставлять его делать что-то, что противоречит его убеждениям.
Мы и, конечно же, НХЛ должны делать то, что отвечает интересам демократического мира и наших союзников. И, к сожалению, НХЛ так не делает. Наоборот, своими действиями она поддерживает Россию и ее политику, – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью Sport.sk.
The New York Times: Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать
А вот то, что некогда великий вратарь превратился в заурядного клоуна - это печально.
> и, к сожалению, НХЛ так не делает (не запрещает).
Истинный европейский демократ.
А как та или иная лига, или ...
Могут поддерживать или не поддерживать?
Это демократия называется, масса вариантов мнений для обсуждения и принятие рациональных решений.
В НХЛ сервировали стол как это сделал бывший царский повар в Золотом теленке и они просто не хотят, чтобы идиоты грязными руками повыковыривали глаза у селедки...
И правильно не хотят