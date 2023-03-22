Найт о 4-м матче с «Металлургом»: «Это будет серьезный вызов. Хотелось бы поскорее решить вопрос с выходом в полуфинал Кубка Гагарина»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Хоккей

Корбан Найт высказался в преддверии четвертого матча серии с «Металлургом» (3-0).

– Каковы ожидания от четвертой игры?

– «Металлург» – играющая и очень опытная команда. Много ребят из ее состава играло в прошлом году в финале Кубка Гагарина. Они знают, как побеждать, и горды тем, какой клуб представляют. Прекрасно понимаем, что четвертая игра будет очень тяжелой, особенно если учитывать то, что соперник играет дома.

Что ж, это будет серьезный вызов для нас. Хотелось бы поскорее решить вопрос с выходом в полуфинал Кубка Гагарина, чтобы получить больше времени на отдых. Но, повторюсь, матч будет крайне тяжелым.

– В голове не закрадывалась мысль, что лучше завершить серию у себя дома, при переполненных трибунах «G-Drive Арены»?

– Нет. В плей-офф всегда нужно завершать серию как можно скорее, вне зависимости от того, где это произойдет: дома или на выезде. Мы хотим сделать это в следующем матче и пройти дальше,– сказал нападающий «Авангарда».

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12 комментариев

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Ястреб
Удачи
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Александр Маслов
Найт правильно говорит как игрок,он понимает и знает о чем говорит,а эти речи ,о том,что лучшее завершить серию дома,это профанация.
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Александр Маслов
Ответ Волк16
кошки плавают лучше птиц) хочется с вами встретиться, должок у нас)
Где это видано,есть водоплавающие птицы,а вот водоплавающихся кошек нет.
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Волк16
Ответ Angryslon
Ну у вас тренер нерусский. Значит тоже пиндос!
как не русский? он родился в СССР !!! в Москве!!! у нас нет легов в команде!!! половина состава свои воспитанники!!! а пиндосня это америкосы) дядя, ты лошок
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Angryslon
Ответ Волк16
пендосня ваша, а не Вы! хотя да, какие долги к Омску? к Балашихе только!
Ну у вас тренер нерусский. Значит тоже пиндос!
+1
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Волк16
Ответ Angryslon
Нам не нужно долги отдавать. Мы их сами возвращаем!
пендосня ваша, а не Вы! хотя да, какие долги к Омску? к Балашихе только!
+4
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+1
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Angryslon
Ответ Волк16
кошки плавают лучше птиц) хочется с вами встретиться, должок у нас)
Нам не нужно долги отдавать. Мы их сами возвращаем!
+1
-1
0
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Волк16
Ответ Angryslon
Это кошкам нужно воды бояться)
кошки плавают лучше птиц) хочется с вами встретиться, должок у нас)
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Angryslon
Ответ Волк16
Воробей сказал что склюёт ястреба) так что опасайтесь)
Это кошкам нужно воды бояться)
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Волк16
Ответ Игорь Климов
Авангарду победы в 4 матче!
Воробей сказал что склюёт ястреба) так что опасайтесь)
+4
-4
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Игорь Климов
Авангарду победы в 4 матче!
+4
-2
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Павел Очнев
И правильно!! Лучше не затягивать серию... ещё неизвестно как оно дальше будет...
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