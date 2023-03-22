Найт о 4-м матче с «Металлургом»: «Это будет серьезный вызов. Хотелось бы поскорее решить вопрос с выходом в полуфинал Кубка Гагарина»

высказался в преддверии четвертого матча серии с « » (3-0).

– Каковы ожидания от четвертой игры?

– «Металлург» – играющая и очень опытная команда. Много ребят из ее состава играло в прошлом году в финале Кубка Гагарина. Они знают, как побеждать, и горды тем, какой клуб представляют. Прекрасно понимаем, что четвертая игра будет очень тяжелой, особенно если учитывать то, что соперник играет дома.

Что ж, это будет серьезный вызов для нас. Хотелось бы поскорее решить вопрос с выходом в полуфинал Кубка Гагарина, чтобы получить больше времени на отдых. Но, повторюсь, матч будет крайне тяжелым.

– В голове не закрадывалась мысль, что лучше завершить серию у себя дома, при переполненных трибунах «G-Drive Арены»?

– Нет. В плей-офф всегда нужно завершать серию как можно скорее, вне зависимости от того, где это произойдет: дома или на выезде. Мы хотим сделать это в следующем матче и пройти дальше,– сказал нападающий « ».