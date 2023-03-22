Александр Пашков: «Сравнений с НХЛ быть не может. Там играют лучшие хоккеисты мира, все сливки. А в КХЛ – или молодежь, или второсортные легионеры»

заявил, что в КХЛ играют второсортные легионеры.

– Сейчас в прессе популярны разговоры о том, что нужно копировать не только в количестве матчей, но и в предсезонной подготовке. А за океаном ее практически нет – игроки готовятся к сезону фактически самостоятельно...

– Честно скажу, мне не нравятся эти якобы реформаторские разговоры. Сравнений с НХЛ быть не может – там играют лучшие игроки мира, большие и уже состоявшиеся мастера, все сливки. А у нас в – или молодежь, или второсортные легионеры.

Если мы хотим, чтобы национальный хоккей рос, то обязаны брать пример с Омска, Санкт-Петербурга и других наших лидеров, уделяя особое внимание предсезонной подготовке. Прежде всего благодаря продуманному и детальному тренировочному процессу возможен рост и клубного, и национального хоккея, сборных страны. И именно на этом процессе в свое время поднялся советский хоккей.

В игре ты работаешь с шайбой десятки секунд, в ходе тренировки – десятки минут, если не часы. И никакого прогресса у спортсмена не может быть без функционального фундамента. Это азы!

– А как же конвейер из игр, благодаря которому, как считают революционеры, игроки, команды и лига растут?

– А кто вам сказал, что в этом 68-матчевом чемпионате был какой-то рост? Я в нем совсем не уверен, ведь качество хоккея было очень средним, а рисунок игры подавляющего большинства команд – размытым. Да, с плотностью в таблице все в порядке. Но отнюдь не с игрой. И здесь не нужно заблуждений, – сказал олимпийский чемпион.