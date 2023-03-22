Александр Пашков: «Сравнений с НХЛ быть не может. Там играют лучшие хоккеисты мира, все сливки. А в КХЛ – или молодежь, или второсортные легионеры»

Теги Авангард СКА Сборная России по хоккею НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков календарь Хоккей

Александр Пашков заявил, что в КХЛ играют второсортные легионеры.

– Сейчас в прессе популярны разговоры о том, что нужно копировать НХЛ не только в количестве матчей, но и в предсезонной подготовке. А за океаном ее практически нет – игроки готовятся к сезону фактически самостоятельно...

– Честно скажу, мне не нравятся эти якобы реформаторские разговоры. Сравнений с НХЛ быть не может – там играют лучшие игроки мира, большие и уже состоявшиеся мастера, все сливки. А у нас в КХЛ – или молодежь, или второсортные легионеры.

Если мы хотим, чтобы национальный хоккей рос, то обязаны брать пример с Омска, Санкт-Петербурга и других наших лидеров, уделяя особое внимание предсезонной подготовке. Прежде всего благодаря продуманному и детальному тренировочному процессу возможен рост и клубного, и национального хоккея, сборных страны. И именно на этом процессе в свое время поднялся советский хоккей.

В игре ты работаешь с шайбой десятки секунд, в ходе тренировки – десятки минут, если не часы. И никакого прогресса у спортсмена не может быть без функционального фундамента. Это азы!

– А как же конвейер из игр, благодаря которому, как считают революционеры, игроки, команды и лига растут?

– А кто вам сказал, что в этом 68-матчевом чемпионате был какой-то рост? Я в нем совсем не уверен, ведь качество хоккея было очень средним, а рисунок игры подавляющего большинства команд – размытым. Да, с плотностью в таблице все в порядке. Но отнюдь не с игрой. И здесь не нужно заблуждений, – сказал олимпийский чемпион.

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6 комментариев

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Ko Vi
Ответ barbarian1991
Никакая тренировка не заменит игру. Ни с точки зрения личного роста хоккеиста, ни с точки зрения наработки связок и звеньев. Ну и для болельщиков больше игр в родном городе - кайф. Жаль, что говорящие головы не транслируют такие простые и правильные мысли, а только несут бред 40+ летней давности.
как ты наработаешь, к примеру, power skating в игре или какой-нибудь toe drag shot или spread eagle
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Дима Миронов
у Динамо была самая длинная предсезонка,даже нарушали регламент, результат виден,сил на по не осталось)))
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barbarian1991
Никакая тренировка не заменит игру. Ни с точки зрения личного роста хоккеиста, ни с точки зрения наработки связок и звеньев. Ну и для болельщиков больше игр в родном городе - кайф. Жаль, что говорящие головы не транслируют такие простые и правильные мысли, а только несут бред 40+ летней давности.
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Pronger
Хватит печатать интервью с портала Ларина.
Ларин сам же их и даёт, а потом уже на выбор подписывает. Если по трешовее что то, то Кожевников или Назаров, если надо вспомнить про времена зелёной травы, то это Пашков или Плющев
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S. T. A. L. K. E. R.
А то, что лучшие уезжают в НХЛ ничего не значит?
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NACfoRekcuF
Почему не может быть сравнений то? Что это за дурачок?
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