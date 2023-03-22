Геннадий Величкин: «Фортуна пока на стороне «Авангарда». Главное, чтобы «Металлург» психологически не сел. Есть надежда, что спасут серию»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев Виктор Рашников Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Геннадий Величкин поделился мыслями о серии плей-офф «Металлург» – «Авангард» (0-3).

«Это игра ошибок, и «Авангард» ими пользуется. Абсолютно равные команды, в трех матчах было два овертайма. Все хотят выиграть, и пока фортуна на стороне омичей. Главное, чтобы психологически «Металлург» не сел. В клубе все должны сейчас думать о победе и настраиваться на камбэк. 

Психология решает, очень важный компонент. Любой, кто работает в клубе, должен быть уверен в своих действиях. Будь то заливщик льда, кассир или голкипер, цель одна – победа! 

Есть надежда, что спасут серию, верю в наших ребят. Несколько лет назад СКА проигрывал 0-3 и выиграл 4-3 по итогу. Как-то давно и мы в 1/2 Евролиги за 10 минут до конца проигрывали 0:3 в Лугано, а в концовке забросили пять шайб и выиграли потом турнир.

Президент ХК «Металлург» [Виктор Рашников] очень требовательный, поэтому загадывать о будущем Воробьева рано, посмотрим, что будет дальше», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».

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2 комментария

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Макс Рощин
Геннадий Иванович, возвращайтесь!!! Без вас скоро до ВХЛ доиграемся.
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Rodgeras
Такая маааааааааленькая надежда. Всего лишь раз в КХЛ отыгрались с 0:3.
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