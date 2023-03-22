Геннадий Величкин: «Фортуна пока на стороне «Авангарда». Главное, чтобы «Металлург» психологически не сел. Есть надежда, что спасут серию»
Геннадий Величкин поделился мыслями о серии плей-офф «Металлург» – «Авангард» (0-3).
«Это игра ошибок, и «Авангард» ими пользуется. Абсолютно равные команды, в трех матчах было два овертайма. Все хотят выиграть, и пока фортуна на стороне омичей. Главное, чтобы психологически «Металлург» не сел. В клубе все должны сейчас думать о победе и настраиваться на камбэк.
Психология решает, очень важный компонент. Любой, кто работает в клубе, должен быть уверен в своих действиях. Будь то заливщик льда, кассир или голкипер, цель одна – победа!
Есть надежда, что спасут серию, верю в наших ребят. Несколько лет назад СКА проигрывал 0-3 и выиграл 4-3 по итогу. Как-то давно и мы в 1/2 Евролиги за 10 минут до конца проигрывали 0:3 в Лугано, а в концовке забросили пять шайб и выиграли потом турнир.
Президент ХК «Металлург» [Виктор Рашников] очень требовательный, поэтому загадывать о будущем Воробьева рано, посмотрим, что будет дальше», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».
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