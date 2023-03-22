Герсонский об «Авангарде»: «У Крылова должен быть помощник, который бы четко разбирался в комплектовании команды и постановке тренировочного процесса»

рассказал, какими навыками должен обладать генменеджер «Авангарда».

«Для развития клуба у должен быть такой помощник, который бы четко и профессионально понимал и разбирался как в работе менеджеров при комплектовании команды, так и в постановке правильного тренировочного процесса главной команды. Кроме того, он должен четко выстроить линию взаимодействия между « » и «Омскими Крыльями».

То есть существует много нюансов, которые необходимо наладить в клубе, чтобы он развивался независимо от того, кто будет главным тренером команды КХЛ. Назвать эту должность можно по-разному, хоть спортивным директором, хоть генеральным менеджером, суть не в этом. А в том, что все должно быть выстроено таким образом, чтобы всегда была подпитка игроками, которые приспособлены к системе клуба.

Причем я сознательно не сравниваю все это с , потому что уровень хоккея в России на сегодня ниже, чем там. Понятно, что за океаном собраны лучшие хоккеисты со всего мира, и конкуренция там просто сумасшедшая – можно зазеваться, опоздать на тренировку или собрание, или не выполнить какое-то задание тренера, как ты уже играешь в другом месте.

У нас, конечно, таких рычагов воздействия нет. Поэтому тот невысокий уровень, который мы имеем, можно было бы достигать просто правильной работой системы клуба, и она должна быть верно организована. С этой точки зрения большой плюс, что в Омске появилось много открытых «коробок», где дети могут прийти и позаниматься в любое время.

Единственное, нет соревнований наподобие чемпионата области, где бы играло много команд. Они нужны, чтобы в специализированные школы приходили уже более-менее подготовленные мальчишки со своим «я», характером и особенностями, отличающими их друг от друга, чтобы не было набора одинаковых хоккеистов, выструганных как будто рубанком. Вот если выстроить такую систему, то можно ожидать стабильного выступления команды на протяжении многих лет», – сказал бывший главный тренер «Авангарда».

Крылов о задачах Хабибулина в «Авангарде»: «Их две: удержание ключевых игроков и поиск нового генменеджера»