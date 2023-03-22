Герсонский об «Авангарде»: «У Крылова должен быть помощник, который бы четко разбирался в комплектовании команды и постановке тренировочного процесса»
Сергей Герсонский рассказал, какими навыками должен обладать генменеджер «Авангарда».
«Для развития клуба у Крылова должен быть такой помощник, который бы четко и профессионально понимал и разбирался как в работе менеджеров при комплектовании команды, так и в постановке правильного тренировочного процесса главной команды. Кроме того, он должен четко выстроить линию взаимодействия между «Авангардом» и «Омскими Крыльями».
То есть существует много нюансов, которые необходимо наладить в клубе, чтобы он развивался независимо от того, кто будет главным тренером команды КХЛ. Назвать эту должность можно по-разному, хоть спортивным директором, хоть генеральным менеджером, суть не в этом. А в том, что все должно быть выстроено таким образом, чтобы всегда была подпитка игроками, которые приспособлены к системе клуба.
Причем я сознательно не сравниваю все это с НХЛ, потому что уровень хоккея в России на сегодня ниже, чем там. Понятно, что за океаном собраны лучшие хоккеисты со всего мира, и конкуренция там просто сумасшедшая – можно зазеваться, опоздать на тренировку или собрание, или не выполнить какое-то задание тренера, как ты уже играешь в другом месте.
У нас, конечно, таких рычагов воздействия нет. Поэтому тот невысокий уровень, который мы имеем, можно было бы достигать просто правильной работой системы клуба, и она должна быть верно организована. С этой точки зрения большой плюс, что в Омске появилось много открытых «коробок», где дети могут прийти и позаниматься в любое время.
Единственное, нет соревнований наподобие чемпионата области, где бы играло много команд. Они нужны, чтобы в специализированные школы приходили уже более-менее подготовленные мальчишки со своим «я», характером и особенностями, отличающими их друг от друга, чтобы не было набора одинаковых хоккеистов, выструганных как будто рубанком. Вот если выстроить такую систему, то можно ожидать стабильного выступления команды КХЛ на протяжении многих лет», – сказал бывший главный тренер «Авангарда».
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