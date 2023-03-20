Разин может возглавить «Динамо»
Андрей Разин рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Динамо».
Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».
Напомним, команда под руководством тренера Алексея Кудашова выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).
По информации издания, сегодня, 20 марта, состоится заседание совета директоров клуба и одним из главных вопросов будет обсуждение кандидатуры главного тренера.
Не исключено, что Кудашов останется в структуре клуба, а главным тренером будет назначен Разин.
16 марта Разин объявил об уходе из «Северстали». Он возглавлял клуб с ноября 2018 года. В текущем сезоне череповецкая команда заняла 7-е место в Западной конференции. В плей-офф клуб вылетел в первом раунде, уступив ЦСКА (3-4).
Поздравляю Динамо!