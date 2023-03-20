Разин может возглавить «Динамо»

Теги Северсталь Алексей Кудашов отставки КХЛ Андрей Разин Динамо Хоккей

Андрей Разин рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Динамо».

Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Напомним, команда под руководством тренера Алексея Кудашова выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).

По информации издания, сегодня, 20 марта, состоится заседание совета директоров клуба и одним из главных вопросов будет обсуждение кандидатуры главного тренера.

Не исключено, что Кудашов останется в структуре клуба, а главным тренером будет назначен Разин.

16 марта Разин объявил об уходе из «Северстали». Он возглавлял клуб с ноября 2018 года. В текущем сезоне череповецкая команда заняла 7-е место в Западной конференции. В плей-офф клуб вылетел в первом раунде, уступив ЦСКА (3-4).

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12 комментариев

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BW_world
Ответ Ыжык
Поменял клуб с традициями на непонятно что.
Так он вроде не в авангард собрался
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Rodgeras
А чё сразу с Северсталью не объединить?
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Said Saidov
Так сразу понятно было куда он уходит.
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Болельщик МГ
Динамо должен вернуть свой лучший хоккей конца 90-х и Разин им поможет в этом. Хоккей Кудашова расстраивает, Динамо так играть не должен.
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Габорик
Лучше бы в Локомотив, а так шило на мыло :)
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Dinamik1
Когда Разин сказал что уходит из Северстали я.предположил что в Динамо.Кудашов начал понты колотить перед.плей оф шантажируя Динамо так что его.надо гнать с...ой метлой.
+1
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Ai-98
Сильный ход. Разин перерос Северсталь. Только по спорному судейству не прошли ЦСКА
+7
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Михаил Качалов
Ребята хорошая новость Андрей давно это заслужил
+5
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Ыжык
Поменял клуб с традициями на непонятно что.
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Дри66линг Нейа
Ого...
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крок 58
К этому все и шло! Мы так и думали!
Поздравляю Динамо!
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Vadoniy
Началось
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