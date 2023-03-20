Разин может возглавить «Динамо»

рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера « ».

Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Напомним, команда под руководством тренера выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).

По информации издания, сегодня, 20 марта, состоится заседание совета директоров клуба и одним из главных вопросов будет обсуждение кандидатуры главного тренера.

Не исключено, что Кудашов останется в структуре клуба, а главным тренером будет назначен Разин.

16 марта Разин объявил об уходе из «Северстали». Он возглавлял клуб с ноября 2018 года. В текущем сезоне череповецкая команда заняла 7-е место в Западной конференции. В плей-офф клуб вылетел в первом раунде, уступив ЦСКА (3-4).