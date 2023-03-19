Станислав Петухов: «Кудашов разочаровал, он излучал неуверенность. В плей-офф «Динамо» шло по убывающей, главные аспекты работы завалены»

Теги Илья Каблуков Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Станислав Петухов Динамо Максим Джиошвили Спорт-Экспресс Иван Муранов Хоккей

Станислав Петухов заявил, что его разочаровал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).

– Как вы оцениваете работу главного тренера Алексея Кудашова?

– Когда мы говорим, что «Динамо» сделало большой шаг назад – надо помнить, что это и есть итоги работы тренеров, менеджеров. Понятно, каких оценок они заслужили.

Разочаровало, что в плей-офф команда шла по убывающей. Завалены самые главные аспекты работы. Во-первых, тренер так и не определился с основным вратарем. Во-вторых, команде не хватало сил, «физики» на третьи периоды и овертаймы. В-третьих, неэффективно играли хоккеисты.

Высветились изъяны в мастерстве тех же Джиошвили и Муранова, а центральный нападающий этого звена Каблуков устал и перестал приносить пользу.

Кудашов разочаровал. На лице главного тренера читалось все происходящее – он излучал неуверенность, испуг. Управляемость команды оказалась на очень низком уровне. И совершенно очевидно, кто тут недоработал, – сказал олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Раменки за Динамо
Спирт-Экспресс подключили, похоже, решили Кудашова продлить.
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Pronger
о никак Сафронов за дело взялся)
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Вольфсбург
Ответ Кеша
Как все четко описал . К сожалению , так точно дать определение я не смог . Единственное из сказанного , я писал , что Кудашов стоит растерянный и все время смотрит на скамейку соперника . Тут и по составу большие вопросы . По каким критериям оценивает игроков тренерский штаб тоже вопрос . А то что двигались по убывающей это факт . К третьему периоду еле ноги таскали . Оттого и горели после 2:0
Приветствую, только соглашусь, добавить нечего. Есть информация по продлению Кудашёва?
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Igbin
Ну уж следующий-то тренер Динамо непременно поднимет команду к вершинам КХЛ. Ни финансовые проблемы (урезание бюджета, невыплаты заработанного), ни ограниченный этими самыми финансовыми проблемами выбор игроков, ни хаос в менеджменте, - ничто не остановит этого чудо-тренера от победной поступи в соответствии со славными традициями Динамо. Осталось только найти добровольца на этот пост. Наверное, от кандидатов отбоя нет, и все как один прославленные тренеры с богатым послужным списком, и все мечтают работать в Динамо.
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Кеша
Как все четко описал . К сожалению , так точно дать определение я не смог . Единственное из сказанного , я писал , что Кудашов стоит растерянный и все время смотрит на скамейку соперника . Тут и по составу большие вопросы . По каким критериям оценивает игроков тренерский штаб тоже вопрос . А то что двигались по убывающей это факт . К третьему периоду еле ноги таскали . Оттого и горели после 2:0
+1
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0
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