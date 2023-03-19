Станислав Петухов: «Кудашов разочаровал, он излучал неуверенность. В плей-офф «Динамо» шло по убывающей, главные аспекты работы завалены»

Станислав Петухов заявил, что его разочаровал главный тренер «Динамо» .

Команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).

– Как вы оцениваете работу главного тренера Алексея Кудашова?

– Когда мы говорим, что « » сделало большой шаг назад – надо помнить, что это и есть итоги работы тренеров, менеджеров. Понятно, каких оценок они заслужили.

Разочаровало, что в плей-офф команда шла по убывающей. Завалены самые главные аспекты работы. Во-первых, тренер так и не определился с основным вратарем. Во-вторых, команде не хватало сил, «физики» на третьи периоды и овертаймы. В-третьих, неэффективно играли хоккеисты.

Высветились изъяны в мастерстве тех же и , а центральный нападающий этого звена устал и перестал приносить пользу.

Кудашов разочаровал. На лице главного тренера читалось все происходящее – он излучал неуверенность, испуг. Управляемость команды оказалась на очень низком уровне. И совершенно очевидно, кто тут недоработал, – сказал олимпийский чемпион.