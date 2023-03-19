Станислав Петухов о «Динамо»: «Разин освободился, было бы интересно увидеть его на мостике. Смена тренера напрашивается»
Станислав Петухов заявил, что ему было бы интересно увидеть Андрея Разина во главе «Динамо».
Команда под руководством тренера Алексея Кудашова выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).
– У Кудашова есть будущее в «Динамо»?
– Честный человек должен отвечать за свои поступки, за результат своей работы. Не мне решать судьбу Кудашова. Но выскажу свою точку зрения: сейчас освободился тренер Андрей Разин. У «Динамо» с его «Северсталью» сложились приятельские отношения: от нас в Череповец уехали Моисеев и Петунин, а оттуда пришел Кодола.
Уходя, Разин заявил, что полностью исчерпал себя в этой команде. Ему нужно выходить на новый уровень. Посмотрите, как его «Северсталь» сражалась с ЦСКА. И как в прошлом плей-офф чуть не прошла «Динамо» Кудашова.
Не хочу навязывать свое мнение, но мне было бы интересно увидеть Разина на тренерском мостике. Конечно, клуб вправе выбрать и других кандидатов, но смена тренера напрашивается. После такого сезона это был бы абсолютно логичный шаг, – сказал олимпийский чемпион.
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