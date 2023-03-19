Станислав Петухов о «Динамо»: «Разин освободился, было бы интересно увидеть его на мостике. Смена тренера напрашивается»

Теги Северсталь Алексей Кудашов КХЛ Андрей Разин Станислав Петухов Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Станислав Петухов заявил, что ему было бы интересно увидеть Андрея Разина во главе «Динамо».

Команда под руководством тренера Алексея Кудашова выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).

– У Кудашова есть будущее в «Динамо»?

– Честный человек должен отвечать за свои поступки, за результат своей работы. Не мне решать судьбу Кудашова. Но выскажу свою точку зрения: сейчас освободился тренер Андрей Разин. У «Динамо» с его «Северсталью» сложились приятельские отношения: от нас в Череповец уехали Моисеев и Петунин, а оттуда пришел Кодола.

Уходя, Разин заявил, что полностью исчерпал себя в этой команде. Ему нужно выходить на новый уровень. Посмотрите, как его «Северсталь» сражалась с ЦСКА. И как в прошлом плей-офф чуть не прошла «Динамо» Кудашова.

Не хочу навязывать свое мнение, но мне было бы интересно увидеть Разина на тренерском мостике. Конечно, клуб вправе выбрать и других кандидатов, но смена тренера напрашивается. После такого сезона это был бы абсолютно логичный шаг, – сказал олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий