Аликин перейдет в «Автомобилист». Он будет получать около 55 млн рублей за сезон («Бизнес Online»)

Теги Амур Автомобилист возможные переходы КХЛ Евгений Аликин деньги Хоккей

Вратарь «Амура» Евгений Аликин продолжит карьеру в «Автомобилисте».

Как сообщает «Бизнес Online», 28-летний игрок подпишет соглашение с екатеринбургской командой после 30 апреля, когда закончится его действующий контракт.

По данным издания, он будет зарабатывать около 55 млн рублей за сезон в «Автомобилисте».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вратарь провел 39 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93,7% бросков при коэффициенте надежности 2,03.

Ранее сообщалось, что вратарем также интересуются «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Авангард».

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18 комментариев

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Мадина Уйгурова
жаль. мог ежегодно выходить в финал конференции в одном из двух Челябинских гигантов, а выбрал дырявый Свердловск где будет вылетать в первом раунде
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kudashkinaa@icloud.com
ТОП переход , браво Автомобилист !
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Александр Невский
Ответ Rialto
Дногард это дно для каждой карьеры
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Rialto
Ответ Илья Илья
Фамилии в студию
Да тот же Стась
0
-1
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Илья Илья
Ответ Rialto
Дногард это дно для каждой карьеры
Фамилии в студию
0
-2
-2
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Rialto
Ответ Александр Невский
Самое лучшее место для продолжения карьеры это конечно Авангард.
Дногард это дно для каждой карьеры
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-2
-2
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Сибирский литовец
Ответ Данил Колпиков
Ну это супер трансфер для авто. Если с ним команда снова вылетит в первом раунде или если вообще не попадут в плей-офф, то это будет позорище
Такой трансфер мы заслужили )
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-3
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Сибирский литовец
Над Амуром тучи ходят хмуро
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boxellevogue
Ответ Габорик
Как-то даже скромно, интересно, почему Авто, а не Омск или Магнитка? Или чтобы не играть больше одного раунда в плей-офф? :)
Может Авто перебил предложение наших и Магнитки.
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Dragon10
Ответ Габорик
Как-то даже скромно, интересно, почему Авто, а не Омск или Магнитка? Или чтобы не играть больше одного раунда в плей-офф? :)
Они, наверное, за Серебрякова спорят
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-1
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Andy
Ответ Дмитрий Нехорошков
Может, потому что ближе к родной Перми?
Поэтому он то и играл в Хабаровске, что решает близость к Перми))
+1
-2
-1
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Александр Невский
Самое лучшее место для продолжения карьеры это конечно Авангард.
+1
-9
-8
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Огюст
Не плохой контракт для Аликина !
+2
0
+2
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Дима Миронов
Ответ Габорик
Как-то даже скромно, интересно, почему Авто, а не Омск или Магнитка? Или чтобы не играть больше одного раунда в плей-офф? :)
мб ответственность поменьше,в Омске и Магнитогорске требует результат
+2
-2
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Дмитрий Нехорошков
Ответ Габорик
Как-то даже скромно, интересно, почему Авто, а не Омск или Магнитка? Или чтобы не играть больше одного раунда в плей-офф? :)
Может, потому что ближе к родной Перми?
+1
-1
0
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зильбер
Очередные выброшенные деньги будут для авто. Да там и не считают их
+4
-6
-2
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Данил Колпиков
Ну это супер трансфер для авто. Если с ним команда снова вылетит в первом раунде или если вообще не попадут в плей-офф, то это будет позорище
+7
0
+7
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Габорик
Как-то даже скромно, интересно, почему Авто, а не Омск или Магнитка? Или чтобы не играть больше одного раунда в плей-офф? :)
+3
-5
-2
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Cергей Сухарев
Всё правильно.Нужно двигаться вперёд.Жене удачи.
+2
-2
0
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