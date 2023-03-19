Аликин перейдет в «Автомобилист». Он будет получать около 55 млн рублей за сезон («Бизнес Online»)

Вратарь « » продолжит карьеру в « ».

Как сообщает «Бизнес Online», 28-летний игрок подпишет соглашение с екатеринбургской командой после 30 апреля, когда закончится его действующий контракт.

По данным издания, он будет зарабатывать около 55 млн рублей за сезон в «Автомобилисте».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вратарь провел 39 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93,7% бросков при коэффициенте надежности 2,03.

Ранее сообщалось, что вратарем также интересуются «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Авангард».