Аликин перейдет в «Автомобилист». Он будет получать около 55 млн рублей за сезон («Бизнес Online»)
Вратарь «Амура» Евгений Аликин продолжит карьеру в «Автомобилисте».
Как сообщает «Бизнес Online», 28-летний игрок подпишет соглашение с екатеринбургской командой после 30 апреля, когда закончится его действующий контракт.
По данным издания, он будет зарабатывать около 55 млн рублей за сезон в «Автомобилисте».
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вратарь провел 39 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93,7% бросков при коэффициенте надежности 2,03.
Ранее сообщалось, что вратарем также интересуются «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Авангард».
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