Гомоляко об Аликине: «70 миллионов – неподъемная сумма. «Металлург» ему пока вообще ничего не предлагал»

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Сергей Гомоляко считает 70 миллионов рублей для Евгения Аликина неподъемной суммой. 

28-летний вратарь «Амура» станет неограниченно свободным агентом 1 мая. 

«Не знаю, кто пишет о 70 миллионах для Аликина. Вратарей мало выходит на рынок.

Аликиным интересуется не только «Магнитка», но и многие клубы. Но названная сумма неподъемная. По крайней мере для него.

Мы ему пока вообще ничего не предлагали. У нас есть мысли, но сейчас начинается плей-офф. Ни с кем разговаривать не будем», – сказал спортивный директор магнитогорцев. 

«Металлург» – фаворит в борьбе за Аликина. «Спартак» тоже претендует на вратаря («СЭ»)

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