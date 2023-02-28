Гомоляко об Аликине: «70 миллионов – неподъемная сумма. «Металлург» ему пока вообще ничего не предлагал»
Сергей Гомоляко считает 70 миллионов рублей для Евгения Аликина неподъемной суммой.
28-летний вратарь «Амура» станет неограниченно свободным агентом 1 мая.
«Не знаю, кто пишет о 70 миллионах для Аликина. Вратарей мало выходит на рынок.
Аликиным интересуется не только «Магнитка», но и многие клубы. Но названная сумма неподъемная. По крайней мере для него.
Мы ему пока вообще ничего не предлагали. У нас есть мысли, но сейчас начинается плей-офф. Ни с кем разговаривать не будем», – сказал спортивный директор магнитогорцев.
«Металлург» – фаворит в борьбе за Аликина. «Спартак» тоже претендует на вратаря («СЭ»)
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