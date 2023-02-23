«Металлург», «Салават», «Трактор», «Авангард» и «Автомобилист» будут претендовать на Аликина в межсезонье (Metaratings)

Пять клубов Восточной конференции претендуют на .

Как сообщает Metaratings, в межсезонье « », « », « », « » и «Автомобилист» будут претендовать на вратаря «Амура».

Контракт 28-летнего игрока рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вратарь провел 39 игр, отражая в среднем 93,7% бросков при коэффициенте надежности 2,03.

Ранее сообщалось, что на Аликина претендует ЦСКА, однако и клуб, и агент игрока опровергли эту информацию.