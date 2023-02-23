«Металлург», «Салават», «Трактор», «Авангард» и «Автомобилист» будут претендовать на Аликина в межсезонье (Metaratings)

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Трактор Амур Автомобилист возможные переходы КХЛ Евгений Аликин Хоккей

Пять клубов Восточной конференции претендуют на Евгения Аликина.

Как сообщает Metaratings, в межсезонье «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Автомобилист» будут претендовать на вратаря «Амура».

Контракт 28-летнего игрока рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вратарь провел 39 игр, отражая в среднем 93,7% бросков при коэффициенте надежности 2,03.

Ранее сообщалось, что на Аликина претендует ЦСКА, однако и клуб, и агент игрока опровергли эту информацию.

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11 комментариев

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Рашит Рафгатович
Ну он в Уфе окажется, если Кареев за голову не возьмется...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Илья Илья
Трактор и авто можно смело вычёркивать. Ммг будет смотреть игру паскале . Аликин не будет тянуть. По этому Уфа или Омск. Ставлю на Уфу
ММГ будет смотреть сколько он попросит
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Руслан Х
Только Уфа!
0
-3
-3
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зильбер
Сейчас насыпят среднему вратарю миллионов 60. Хотя он провел только один хороший сезон
+1
-2
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heivani
,,Автомобилисту,, не искать надо на стороне киперов,а больше своим доверять и ставить в состав.Галкин ,вас,чем не устраивает?Да там и неплохая молодежь в ,,Авто,,есть,не говоря о ,,Горняке,,,, Все купить кого-то надо на стороне,лучше бы деньги в своих вкладывали воспитанников.
+1
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+1
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Александр Невский
только лучший клуб России Авангард
+2
-4
-2
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Олег
Ответ srs
А СКА претендует на Бобровского, Варламова и Худобина? - В каких годах источник не уточняет
Денег не хватит.
0
0
0
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srs
А СКА претендует на Бобровского, Варламова и Худобина? - В каких годах источник не уточняет
+2
0
+2
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Олег
Лисам надо менять враторей.
Паскуале за 62 м ненужен.
Кот уже не тот стореет.
Так што в ммг аликина.
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-1
-1
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Илья Илья
Трактор и авто можно смело вычёркивать. Ммг будет смотреть игру паскале .
Аликин не будет тянуть. По этому Уфа или Омск. Ставлю на Уфу
+6
-1
+5
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Игорь Климов
Скорее всего в новом сезоне, Аликин будет играть за Авангард.
+4
-7
-3
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