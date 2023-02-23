«Металлург», «Салават», «Трактор», «Авангард» и «Автомобилист» будут претендовать на Аликина в межсезонье (Metaratings)
Пять клубов Восточной конференции претендуют на Евгения Аликина.
Как сообщает Metaratings, в межсезонье «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Автомобилист» будут претендовать на вратаря «Амура».
Контракт 28-летнего игрока рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вратарь провел 39 игр, отражая в среднем 93,7% бросков при коэффициенте надежности 2,03.
Ранее сообщалось, что на Аликина претендует ЦСКА, однако и клуб, и агент игрока опровергли эту информацию.
Паскуале за 62 м ненужен.
Кот уже не тот стореет.
Так што в ммг аликина.
Аликин не будет тянуть. По этому Уфа или Омск. Ставлю на Уфу