Генменеджер «Амура»: «Аликин хочет выйти на рынок, понять, какие клубы им интересуются. Будем участвовать в гонке»

Генменеджер « » подвел итоги сезона-2022/23.

Хабаровский клуб занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

– В первую очередь хочу прокомментировать слухи, которые недавно появились в сети. Мы с Вадимом Сергеевичем [ ] посмеялись над ними. В прессе часто появляется недостоверная информация, которая собирает лайки, но не является правдой.

Сейчас мы можем только дать предварительную оценку сезона. Глубокой анализ еще не проводили, чемпионат только завершился. В целом сезон оставил двоякое впечатление. Мы не выполнили задачу. Это самое важное. Мы признаем перед болельщиками свою вину. Но, с другой стороны, команда радовала болельщиков игрой, привлекала болельщиков на трибуны.

– В каком виде будет вратарская бригада в следующем сезоне?

– Вы знаете, мы подписали, хотелось бы оставить Женю Аликина. Но в это межсезонье Аликин становится неограниченно свободным агентом, выходит на рынок.

Он провел здесь семь сезонов, здесь прошло его становление. Мы хотим, чтобы он остался с нами, сделали ему предложение. Понятно, что Евгений хочет выйти на рынок, понять, какие клубы им интересуются, понять, какая у него стоимость, и после этого принимать решение. Будем участвовать в этой гонке.

У нас есть еще Дмитрий Лозебников. Он ограничено свободный агент. Сейчас он играет в , набирается опыта игры в плей-офф. Посмотрим, как он там сыграет. У игроков действующие контракты, поэтому говорить, кто нам нужен, а кто нет, сейчас некорректно, – сказал Вадим Покотило.

«Металлург», «Салават», «Трактор», «Авангард» и «Автомобилист» будут претендовать на Аликина в межсезонье (Metaratings)