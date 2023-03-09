Агент Аликина: «Евгений не останется в «Амуре» – сто процентов. Руководство клуба в курсе, 70 млн нам еще не предлагали»

Теги ЦСКА Амур КХЛ Александр Черных Евгений Аликин Хоккей

Агент Евгения Аликина сообщил, что хоккеист уходит из «Амура».

– Евгения Аликина журналисты уже отправили в ЦСКА, но ни сам игрок, ни мы, его агенты, ни клуб об этом не в курсе.

Мы встречались с президентом ЦСКА Игорем Вячеславовичем Есмантовичем и вместе посмеялись.

Есть такая игра «Хоккейный менеджер», и, видимо, некоторым людям хочется выдать желаемое за действительное.

– Сейчас ведутся переговоры – с «Амуром», с другими клубами?

– Аликин в «Амуре» не останется — сто процентов. Мы приняли такое решение, и руководство в клубе в курсе этого.

Сейчас мы изучаем рынок и дальше смотрим, кто и где будет тренером, какой у команд будет состав. Поэтому ближе к концу сезона будем определяться с клубом.

– Говорят, что Аликину предлагают контракт в 70 миллионов рублей.

– Он выходит на рынок в статусе неограниченно свободного агента, контракт будет достойный его мастерству. Но 70 миллионов нам еще не предлагали, – сказал Александр Черных.

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3 комментария

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fregat96
Судя по сегодня-в Салават))
+2
0
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Игорь Климов
Авангард.
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Максим Викторович
В Авангард!
+2
-3
-1
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