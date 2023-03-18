Лукоянов ответил Тамбиеву на слова про артистов: «Пусть бабушкам на скамейке рассказывает»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов ответил на слова Леонида Тамбиев про артистов.

Тренер «Адмирала» ранее сказал про «Ак Барс»: «Больше артистов в составе. Артисты! За лицо схватятся, где надо – упадут».

«Слова Тамбиева про артистов? Может, в чем-то он прав. Люди приходят на нас смотреть, у нас какие-то роли спортивные.

Но сейчас все пришло к тому, что если по зубам или по лицу прилетело клюшкой, а ты не схватился рукой, то не дадут две минуты. А если схватился — дадут. Ну и где здесь выбор? Все работают на команду.

Пускай игроки «Адмирала» тоже что-нибудь такое делают. Так что нечего комментировать здесь. Мы две игры выиграли, пусть сейчас все что угодно говорит, вон, бабушкам на скамейке рассказывает, там поверят. А здесь все на площадке», – сказал Лукоянов.