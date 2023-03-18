Лукоянов ответил Тамбиеву на слова про артистов: «Пусть бабушкам на скамейке рассказывает»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Артем Лукоянов Адмирал Хоккей

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов ответил на слова Леонида Тамбиев про артистов.

Тренер «Адмирала» ранее сказал про «Ак Барс»: «Больше артистов в составе. Артисты! За лицо схватятся, где надо – упадут».

«Слова Тамбиева про артистов? Может, в чем-то он прав. Люди приходят на нас смотреть, у нас какие-то роли спортивные.

Но сейчас все пришло к тому, что если по зубам или по лицу прилетело клюшкой, а ты не схватился рукой, то не дадут две минуты. А если схватился — дадут. Ну и где здесь выбор? Все работают на команду.

Пускай игроки «Адмирала» тоже что-нибудь такое делают. Так что нечего комментировать здесь. Мы две игры выиграли, пусть сейчас все что угодно говорит, вон, бабушкам на скамейке рассказывает, там поверят. А здесь все на площадке», – сказал Лукоянов.

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3 комментария

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Tina
Ответ татарин Казанский
Лука в своём стиле, красавчик 💪💪💪
👏👏👏
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HockeyMan
Лука молодец, но и Тамбиев все по делу сказал
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татарин Казанский
Лука в своём стиле, красавчик 💪💪💪
+2
-1
+1
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