Билялетдинов про 2-0 в серии с «Адмиралом»: «Какое спокойствие? «Ак Барс» готовится к серьезной игре»

доволен игрой « » против «Адмирала» (2:1) в Кубке Гагарина.

– Очень хороший был матч, команды играли здорово – активно, агрессивно, создавали моменты. У нас был очень хороший первый период, но, к сожалению, мы там допустили ошибку, нам пришлось дополнять.

Но мы достаточно правильно играли, все-таки забили свой гол, который был необходим. А в концовке реализовали большинство, что очень важно.

– В первом периоде вы полностью доминировали, но все-таки не смогли выйти вперед. В чем причина?

– Сложно сказать. Считаю, что вратарь соперника хорошо сыграл, возможно, где-то нам не повезло. Но если продолжать так играть, то все равно забьешь.

– Насколько сейчас команде спокойнее ехать во Владивосток при счете 2-0 в серии?

– А какое спокойствие? Идут серьезные матчи, борьба, и мы готовимся к серьезной игре.

– Вы согласны, что это первый матч в этом плей-офф, который «Ак Барс» провел ровно?

– Команда хорошо играла, ровно. В игре всегда бывают плюсы и минусы, но в целом ребята молодцы, сработали очень здорово, с хорошей отдачей, в концовке ловили шайбы на себя, – сказал тренер «Ак Барса».