Билялетдинов про 2-0 в серии с «Адмиралом»: «Какое спокойствие? «Ак Барс» готовится к серьезной игре»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Зинэтула Билялетдинов доволен игрой «Ак Барса» против «Адмирала» (2:1) в Кубке Гагарина.

– Очень хороший был матч, команды играли здорово – активно, агрессивно, создавали моменты. У нас был очень хороший первый период, но, к сожалению, мы там допустили ошибку, нам пришлось дополнять.

Но мы достаточно правильно играли, все-таки забили свой гол, который был необходим. А в концовке реализовали большинство, что очень важно.

– В первом периоде вы полностью доминировали, но все-таки не смогли выйти вперед. В чем причина?

– Сложно сказать. Считаю, что вратарь соперника хорошо сыграл, возможно, где-то нам не повезло. Но если продолжать так играть, то все равно забьешь.

– Насколько сейчас команде спокойнее ехать во Владивосток при счете 2-0 в серии?

– А какое спокойствие? Идут серьезные матчи, борьба, и мы готовимся к серьезной игре.

– Вы согласны, что это первый матч в этом плей-офф, который «Ак Барс» провел ровно?

– Команда хорошо играла, ровно. В игре всегда бывают плюсы и минусы, но в целом ребята молодцы, сработали очень здорово, с хорошей отдачей, в концовке ловили шайбы на себя, – сказал тренер «Ак Барса».

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4 комментария

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DAI1980
Ответ Домингес Казань
даже эту бабочку могли отменить,если бы Билл запросил просмотр,там Билялова толкал игрок Адмирала+ кучу нарушений Адмиралу простили,не зря Тамбиев ныл после первого матча,судьи в этом матче судили не по правилам,а по понятиям,лишь бы Адмирал не оставить в меньшинстве
Для меня большой маркер когда тренер начинает ныть и обсуждать судейство. Это значит он не уверен в себе и снимает с себя ответственность. Все это передаётся команде.
Если сделать нарезку моментов внезапно выяснится, что тот же Адмирал судьи прощали не раз. Но кому это интересно, хайпа на этом не заработаешь. Нытье в стиле бедных обидели, продаётся двухбитному плебсу намного лучше.
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Домингес Казань
Ответ DAI1980
Адмирал в этом матче провел 50 минут обороняясь в своей зоне. Забили какую то бабочку с полумомента. Но их конечно же засудили 🤣. Статистика по штрафами 4 минуты-2 минуты. Конечно засудили 🤣. Это постоянное нытье на прессухах. Тамбиев по моему после прохождения Уфы у которой проблем хватает чересчур в себя поверил.
даже эту бабочку могли отменить,если бы Билл запросил просмотр,там Билялова толкал игрок Адмирала+ кучу нарушений Адмиралу простили,не зря Тамбиев ныл после первого матча,судьи в этом матче судили не по правилам,а по понятиям,лишь бы Адмирал не оставить в меньшинстве
+7
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Дмитрий Данилов
Ответ DAI1980
Адмирал в этом матче провел 50 минут обороняясь в своей зоне. Забили какую то бабочку с полумомента. Но их конечно же засудили 🤣. Статистика по штрафами 4 минуты-2 минуты. Конечно засудили 🤣. Это постоянное нытье на прессухах. Тамбиев по моему после прохождения Уфы у которой проблем хватает чересчур в себя поверил.
Плохому танцору всегда что-то мешает
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DAI1980
Адмирал в этом матче провел 50 минут обороняясь в своей зоне. Забили какую то бабочку с полумомента. Но их конечно же засудили 🤣. Статистика по штрафами 4 минуты-2 минуты. Конечно засудили 🤣.
Это постоянное нытье на прессухах. Тамбиев по моему после прохождения Уфы у которой проблем хватает чересчур в себя поверил.
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