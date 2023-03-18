Тамбиев про 1:2 с «Ак Барсом»: «Я знаю, в чем причина поражения. Когда выиграем серию – озвучу причину»

не отрицает, что « » доминировал в матче с «Адмиралом».

«Адмирал» проиграл со счетом 1:2 во втором матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.

– Вся серия боевая, в радиусе одного броска, одного момента. Хочу поблагодарить своих ребят, в этом матче остались в пять защитников, большая нагрузка на них легла.

Ребята – молодцы, играли друг за друга, терпели, проявили характер. Жаль, что не мы нанесли победный бросок. У ребят правильная философия, переедем во Владивосток, продолжим сражаться.

– В прошлой игре вы назвали казанских хоккеистов артистами. Вам не показались, что сегодня в последнем удалении ваш игрок выступил в такой роли?

– Давайте по существу. Я свое мнение не меняю. По сегодняшней игре у меня мнение не поменялось.

– По сегодняшней игре вам не показалось, что судьи много пропускали нарушений «Адмирала»?

– Тема судейства в «Адмирале» закрыта, не задавайте мне вопросы по работе судей.

– Вы согласны с тем, что «Ак Барс» сегодня доминировал три периода?

– Согласен. В чем причина? Потому что это «Ак Барс», они со многими командами доминируют. Мы терпели, блокировали, оборонялись. Все было в радиусе одного броска. «Ак Барс» сегодня доминировал, согласен.

– В чем основная причина поражения? Неудача?

– Я знаю, в чем причина, но не буду ее озвучивать. «Ак Барс» сегодня играл очень сильно, в команде много обладателей Кубка Гагарина, чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Я горд за своих ребят, для многих из них это вообще первый плей-офф. Когда мы выиграем серию – я озвучу причину.

– То есть при счете 0:2 в серии не будет сложностей?

– У меня – нет, значит, и у них не будет, – сказал тренер « ».