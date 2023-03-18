Ротенберг про 5:4 с «Торпедо»: «Удача помогает сильным, слабым не помогает. Хорошая боевая игра, сыграли с огоньком»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает, что СКА сыграл с огоньком в матче Кубка Гагарина с «Торпедо».

Встреча завершилась победой СКА 5:4, счет в серии – 2-0.

«Хорошая боевая игра, игра плей-офф. Ребята молодцы, бились друг за друга, сыграли единым кулаком. Есть над чем работать, разберем, улучшим. Болельщики дали сумасшедшую энергию, команда сыграла с огоньком.

Два разных матча по содержанию, какой был более удачным? Удача помогает сильным, слабым не помогает. Хорошая боевая игра, для нас самая важная – следующая игра», – сказал тренер СКА.

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19 комментариев

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Антон
Ответ AK_Flash
"Судьи помогают богатым, бедным не помогают." (с) Йозе
Сработали по системе
+3
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Igbin
Ответ Ротор-Волгоград
Удача на стороне тех, у кого ресурсы, власть над хоккеем в стране и так далее. РБР очень нужен кубок в роли главного тренера. Как менеджер выиграл, теперь как тренер. Правда забыли один момент, с момента как РБР решил поиграться с Российским хоккеем, на международной арене, Россия не выиграла ни одного ЧМ и МЧМ. Ах да, великая Олимпиада только. Она же всё перекрыла) Да? А в 2022 году не считается))
А в 2022-м Ротенберг никакого отношения к сборной не имел.
0
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Кеша
Расскажи лучше , как твою сборную страны возили в третьем периоде .
+2
-1
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Саня52
Ответ HockeyMan
Уже больше. У вас старая информация 🤣
Да,пожалуй. И корчит из себя великого мастера по хоккею... Дальше только слова,которые удалит модератор.😉
+1
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Евгений Исаев
Павлин!!!
+1
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sled
Как надо ненавидеть свой город, чтобы ходить на "это", болеть за " это"?
+3
0
+3
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Олег
Ротенберг в своём репертуаре. 👍🥴🥴🥴
+1
0
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КараТэ
Удача это судьи,верно?
+4
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HockeyMan
Ответ -БУРЧАЛКИН-
Так она Торпедо в этом матче помогала))) Два голевых паса-отскока от защитников СКА и гол коньком чего стоят Выходит Йозе сделал комплимент команде Ларионова так тонко что даже толсто
Получается Торепедо сильнее?) это имел ввиду Ротенберг?)))
+1
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HockeyMan
Ответ Саня52
Сказал "тренер",посмотревший 800 матчей, тьфу...
Уже больше. У вас старая информация 🤣
+6
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Алар
Кому помогает удача увидим в конце серии. Болею за Торпедо!
+6
-1
+5
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Жалько Печалич
представляю его предматчевую речь.. "так ребята, важный матч, даю установку: в атаке - биться, в защите - бороться.. ну, давайте, не пуха"
+4
-1
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Тёма Тёма
Удача? Бабло на состав и административный ресурс. Торпедо отлично играет этот плей-офф, победы им.
+18
-4
+14
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-БУРЧАЛКИН-
Так она Торпедо в этом матче помогала)))
Два голевых паса-отскока от защитников СКА
и гол коньком чего стоят
Выходит Йозе сделал комплимент команде Ларионова
так тонко что даже толсто
+2
0
+2
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Ротор-Волгоград
Удача на стороне тех, у кого ресурсы, власть над хоккеем в стране и так далее. РБР очень нужен кубок в роли главного тренера. Как менеджер выиграл, теперь как тренер. Правда забыли один момент, с момента как РБР решил поиграться с Российским хоккеем, на международной арене, Россия не выиграла ни одного ЧМ и МЧМ. Ах да, великая Олимпиада только. Она же всё перекрыла) Да? А в 2022 году не считается))
+5
-2
+3
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Dundee
Вру, воу полегче. Доминатор прям)) Торопыжка)
+5
-1
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Саня52
Сказал "тренер",посмотревший 800 матчей, тьфу...
+12
-1
+11
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AK_Flash
"Судьи помогают богатым, бедным не помогают." (с) Йозе
+28
-1
+27
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Дарья Виноградова
Каким слабым? Торпедо?
+4
-1
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