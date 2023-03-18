Ротенберг про 5:4 с «Торпедо»: «Удача помогает сильным, слабым не помогает. Хорошая боевая игра, сыграли с огоньком»
Роман Ротенберг считает, что СКА сыграл с огоньком в матче Кубка Гагарина с «Торпедо».
Встреча завершилась победой СКА 5:4, счет в серии – 2-0.
«Хорошая боевая игра, игра плей-офф. Ребята молодцы, бились друг за друга, сыграли единым кулаком. Есть над чем работать, разберем, улучшим. Болельщики дали сумасшедшую энергию, команда сыграла с огоньком.
Два разных матча по содержанию, какой был более удачным? Удача помогает сильным, слабым не помогает. Хорошая боевая игра, для нас самая важная – следующая игра», – сказал тренер СКА.
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