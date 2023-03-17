Ларионов приехал на матч со СКА на метро. Тренер «Торпедо» решил узнать, «чем живут петербуржцы»
Игорь Ларионов приехал на игру СКА – «Торпедо» на общественном транспорте.
По сведениям «Советского спорта», главный тренер клуба из Нижнего Новгорода прибыл к Ледовому дворцу на метро.
Как уточняет Metaratings, 62-летний специалист хотел узнать, «чем живут петербуржцы».
«Торпедо» уступило СКА в первой игре второго раунда Кубка Гагарина со счетом 1:2 в овертайме. Следующий матч пройдет 18 марта.
(Осуждаю)