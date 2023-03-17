Ларионов приехал на матч со СКА на метро. Тренер «Торпедо» решил узнать, «чем живут петербуржцы»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Хоккей

Игорь Ларионов приехал на игру СКА – «Торпедо» на общественном транспорте.

По сведениям «Советского спорта», главный тренер клуба из Нижнего Новгорода прибыл к Ледовому дворцу на метро.

Как уточняет Metaratings, 62-летний специалист хотел узнать, «чем живут петербуржцы».

«Торпедо» уступило СКА в первой игре второго раунда Кубка Гагарина со счетом 1:2 в овертайме. Следующий матч пройдет 18 марта.

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6 комментариев

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Sergey Smolensky
Ответ Velirpa
петербуржцы живут метром.
И мефедроном*

(Осуждаю)
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maxoc
Ларионов красава. Нестандартный во всём
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Валентин Громов
у нас в Нижнем метро похоже на музей, красиво, и как правило мало народу, да и реально местным нужно мало кому
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Dayti
Ответ Vadoniy
Мощно
невероятно! 🫨 На метро, ваууууу! Для России - это конечно же подвиг, тренер Торпеды на метро, в заголовок сразу 🐼
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Velirpa
петербуржцы живут метром.
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Vadoniy
Мощно
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