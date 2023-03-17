Анисин о плей-офф КХЛ: «Торпедо» – главная вишенка на торте. За командой Ларионова следит вся страна, он открыл много звезд»

Теги Авангард Северсталь Торпедо Михаил Анисин Алексей Кудашов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Михаил Кравец Динамо Хоккей

Михаил Анисин назвал «Торпедо» вишенкой на торте плей-офф КХЛ.

– Какие впечатления остались от первого раунда плей-офф КХЛ?

– Плей-офф очень интересный, много серьезных матчей. Андрей Разин – молодец. В «Северстали» он стабильно показывает результат, и его работа заслуживает уважения. По сути, это команда ВХЛ, но играет наравне со всеми.

Михаил Григорьевич Кравец в «Авангарде» поднял уровень игры, а команда-то начинала сезон ни шатко ни валко. И, конечно, в плей-офф главная вишенка на торте – это «Торпедо». Я просто восхищен игрой команды. В Советском Союзе и России у нас всегда показывали атакующий хоккей, но пришли тренеры, которые ввели моду на оборону.

Нам нужно полностью перестраиваться на ларионовский хоккей, а тренерам, которые предлагают бей-беги-окружай-набрасывай, вообще надо заканчивать с карьерой. Билеты в Нижнем Новгороде распродают за десять минут, а представляете, когда у них будет большая арена? Самая главная оценка – зрительская. А от хоккея Игоря Ларионова получает удовольствие и команда, и зрители. Сейчас вся страна следит за «Торпедо». Он открыл много звезд: что ни имя, то на слуху. Как играют Ларионов-младший, Гончарук, Фирстов, Коваленко! Раньше их загоняли в рамки, а теперь развязали руки.

Также правильно Ларионов говорит, что надо играть в три звена, потому что это поднимает темп и хоккеисты постоянно в игре. Нельзя не отметить и работу руководства «Торпедо» – Александра Харламова и Максима Гафурова. Просто молодцы, весь клуб на правильном пути. Гафуров – умный человек и доверился Профессору, от чего выиграли все любители хоккея в стране. Поэтому, думаю, он претендует на звание лучшего менеджера в КХЛ.

– Вы согласны с Никитой Щитовым, что другие тренеры не любят Ларионова?

– Да, сто процентов. Некоторым тренерам надо кое-как матч выиграть, даже 1:0, а как зрителю это смотреть, им все равно. Такое ощущение, что не в хоккей играешь, а на заводе работаешь. Тренеры ограничены в плане творчества, все думают только об обороне. Разрушать ведь легче, чем создавать. Но поэтому народ на хоккей перестал ходить. Тренеры жалуются, что некем играть. Так ты учи хоккеистов! Почему у Ларионова получается создать команду из игроков ВХЛ?

А что было в серии с «Динамо»: в плане игровой мысли две эти команды – просто небо и земля. Динамовцы только оборонялись и выкидывали шайбу из зоны. В начале серии перебегали соперника, но только за счет физики больших побед не добьешься, и «Торпедо» смогло подстроиться, – сказал обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо». 

10 комментариев

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Дядя Федор Макларен
Ответ Слава Лукашев
А кому говорить? Человек обладателем кубка гагарина стал, лучшим бомбардиром в розыгрыше. Наверное что то понимает во всей этой кухне, хоть и забросил ее ради кутежа. Предлагаете слушать майорова и якушева, или кларк с кожевниковым? Анисин высказал свое видение и не предложил всем ему следовать, но почему то всех зацепило что он бухарик, а не человек с детства игравший в хоккей и понимающий его
Чем этот человечек авторитетнее Никитина, Тамбиева, Буцаева, Фёдорова? Или мы будем плюсовать только за то, что он Ларионова похвалил?
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alklimov2018
Ничего не понимаю.
Каких звезд открыл Ларионов? С ним многие ребята заиграли по-другому, раскрылись, но вроде звездой никто пока не стал.
И почему это "Также правильно Ларионов говорит, что надо играть в три звена, потому что это поднимает темп и хоккеисты постоянно в игре. "
Вроде бы на 4 звена как раз и переходили чтобы увеличить темп. Или нет?:)
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Евгений Верёвкин
Ответ Александр Ремизов
Помню как невзлюбили Анисина болельщики Торпедо в 1/2 запада в сезоне 2011-2012
Потому что судьи свистели сразу как только к нему приближался игрок торпедо, сами игроки говорили что судья предупреждал -подъедешь к нему-удалю.
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Слава Лукашев
Ответ Дядя Федор Макларен
Вот уж точно не этому бухарику указывать, что тренерам делать
А кому говорить? Человек обладателем кубка гагарина стал, лучшим бомбардиром в розыгрыше. Наверное что то понимает во всей этой кухне, хоть и забросил ее ради кутежа. Предлагаете слушать майорова и якушева, или кларк с кожевниковым? Анисин высказал свое видение и не предложил всем ему следовать, но почему то всех зацепило что он бухарик, а не человек с детства игравший в хоккей и понимающий его
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Матроскин52
Игра Торпедо радует болельщиков, а что еще надо сегодня! А результаты прийдут, дело времени… А то что в свое время Анисин- младший доставил нам много хлопот, это правда… а у нас сейчас больше половины команды парни юркие и быстрые…
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Дядя Федор Макларен
Вот уж точно не этому бухарику указывать, что тренерам делать
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wolkov
опять набор штампов о том , что болельщик перестал ходить. только вот 1 раунд плей-офф стал самым посещаемыи, а так да - сложно не сошласиться с гномом-алкашом
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Сергей Орлов
Никакая страна ни за каким Торпедо, конечно же, не следит. Спортом в стране интересуется полтора процента, из них 2/3 - футболом.
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Дэннис Молинарев
Ответ Александр Ремизов
Помню как невзлюбили Анисина болельщики Торпедо в 1/2 запада в сезоне 2011-2012
Когда то был любимцем болельщиков Крыльев, если что
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Александр Ремизов
Помню как невзлюбили Анисина болельщики Торпедо в 1/2 запада в сезоне 2011-2012
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0
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