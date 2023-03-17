Анисин о плей-офф КХЛ: «Торпедо» – главная вишенка на торте. За командой Ларионова следит вся страна, он открыл много звезд»

назвал «Торпедо» вишенкой на торте плей-офф КХЛ.

– Какие впечатления остались от первого раунда плей-офф КХЛ?

– Плей-офф очень интересный, много серьезных матчей. – молодец. В « » он стабильно показывает результат, и его работа заслуживает уважения. По сути, это команда ВХЛ, но играет наравне со всеми.

Михаил Григорьевич Кравец в « » поднял уровень игры, а команда-то начинала сезон ни шатко ни валко. И, конечно, в плей-офф главная вишенка на торте – это «Торпедо». Я просто восхищен игрой команды. В Советском Союзе и России у нас всегда показывали атакующий хоккей, но пришли тренеры, которые ввели моду на оборону.

Нам нужно полностью перестраиваться на ларионовский хоккей, а тренерам, которые предлагают бей-беги-окружай-набрасывай, вообще надо заканчивать с карьерой. Билеты в Нижнем Новгороде распродают за десять минут, а представляете, когда у них будет большая арена? Самая главная оценка – зрительская. А от хоккея получает удовольствие и команда, и зрители. Сейчас вся страна следит за «Торпедо». Он открыл много звезд: что ни имя, то на слуху. Как играют Ларионов-младший, Гончарук, Фирстов, Коваленко! Раньше их загоняли в рамки, а теперь развязали руки.

Также правильно Ларионов говорит, что надо играть в три звена, потому что это поднимает темп и хоккеисты постоянно в игре. Нельзя не отметить и работу руководства «Торпедо» – Александра Харламова и Максима Гафурова. Просто молодцы, весь клуб на правильном пути. Гафуров – умный человек и доверился Профессору, от чего выиграли все любители хоккея в стране. Поэтому, думаю, он претендует на звание лучшего менеджера в КХЛ.

– Вы согласны с Никитой Щитовым, что другие тренеры не любят Ларионова?

– Да, сто процентов. Некоторым тренерам надо кое-как матч выиграть, даже 1:0, а как зрителю это смотреть, им все равно. Такое ощущение, что не в хоккей играешь, а на заводе работаешь. Тренеры ограничены в плане творчества, все думают только об обороне. Разрушать ведь легче, чем создавать. Но поэтому народ на хоккей перестал ходить. Тренеры жалуются, что некем играть. Так ты учи хоккеистов! Почему у Ларионова получается создать команду из игроков ВХЛ?

А что было в серии с «Динамо»: в плане игровой мысли две эти команды – просто небо и земля. Динамовцы только оборонялись и выкидывали шайбу из зоны. В начале серии перебегали соперника, но только за счет физики больших побед не добьешься, и «Торпедо» смогло подстроиться, – сказал обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо».