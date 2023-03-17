Ларионов о 1-м голе СКА: «У Буренова что-то случилось с коньком, он упал. Все были на местах, но повлияло непредвиденное обстоятельство»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Николай Прохоркин Николай Буренов Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал первую пропущенную шайбу в матче со СКА (1:2 ОТ, 0-1).

– Как получилось, что в эпизоде с первой пропущенной шайбой Прохоркин остался совершенно один?

– Если вы видели начало эпизода – наши игроки были первыми на шайбе. Что-то случилось с коньком у Коли Буренова – он упал. С этого и начался момент, который привел к голу.

Все были на местах, но повлияло непредвиденное обстоятельство. Это нарушило дисциплину, мы потеряли Прохоркина, который оказался один.

Сложно винить хоккеиста, который просто упал на ровном месте. Что-то случилось с коньком. Такие вещи бывают в плей-офф. Обидно.

Второй гол такой же нелогичный – вы видели. Гораздо обиднее проигрывать так, чем когда тебя разорвали два в одного или три в одного – тогда вопросов нет, – сказал главный тренер «Торпедо».

🤦‍♂️ «Торпедо» Ларионова упустило уйму моментов, спаслось в концовке... и проиграло СКА в овертайме

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