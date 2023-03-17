Агент Овечкина: «Александр в порядке, пропуски игр пока не планируются. Все хорошо, он уже отыграл матч после травмы»

Агент Александра Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста после травмы.

Нападающий « » пропустил матч с «Рейнджерс» из-за повреждения нижней части тела. Он вернулся на лед в игре с «Баффало» (5:4 Б), отметившись 2 (1+1) очками.

«Александр в порядке. Пропуски матчей пока не планируются.

Все хорошо, он уже отыграл матч после травмы. Работаем в штатном режиме», – сказал Глеб Чистяков.