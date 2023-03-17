Агент Овечкина: «Александр в порядке, пропуски игр пока не планируются. Все хорошо, он уже отыграл матч после травмы»

Теги травмы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Глеб Чистяков Хоккей

Агент Александра Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста после травмы.

Нападающий «Вашингтона» пропустил матч с «Рейнджерс» из-за повреждения нижней части тела. Он вернулся на лед в игре с «Баффало» (5:4 Б), отметившись 2 (1+1) очками.

«Александр в порядке. Пропуски матчей пока не планируются.

Все хорошо, он уже отыграл матч после травмы. Работаем в штатном режиме», – сказал Глеб Чистяков.

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2 комментария

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Андрей Хенто
Давай, Саня, нужно постараться сделать все от себя зависячщее, чтобы команда попала в ПО.
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Febanacci-88
Нужна статья про то, кто такой Глеб Чистяков и каким боком он является агентом хоккеиста, у которого никогда не было агента)))
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