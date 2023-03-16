Овечкин вышел на единоличное 4-е место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, обойдя Гартнера

Теги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Горди Хоу Майк Гартнер Хоккей

Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в домашних матчах.

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:4 Б).

Теперь на его счету 402 шайбы в домашних играх в карьере.

Он превзошел результат Майка Гартнера (401) и вышел на единоличное 4-е место в истории лиги по этому показателю.

3-е место занимает Яромир Ягр (411), 2-е – Горди Хоу (449). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (492).

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7 комментариев

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Михаил1970
Овечкин все домашние голы забил в Вашингтоне, а остальные - "перекати поле", в разных командах)
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askarik1992
Ответ Stewee
Тут до Гретцки не достать уже(
Главное по сумме шайб обойти а это рекорды второстепенные
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askarik1992
Ответ Mephi027
91 гол до первого места Этот рекорд побит не будет, примерно 200 шайб для него надо положить. 110 в гостях (забивает больше) и 92, соответственно, дома.
Просто Ови в отличии от других более ше годов на выезде забивает... Но второе место точно займет по домашним голам
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Stewee
Тут до Гретцки не достать уже(
+1
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Андрей Хенто
Что не шайба, то переписывает чье-то достижение. Великий.
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Вадим Скорин
Гартнеру, чтобы забить дома 401 шайбу понадобилось 719 игр. Овечкину 402 = 664 игры. Яромир Ягр дома забил 411 шайб за 877 игр. Овечкин ?
+3
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+3
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Mephi027
91 гол до первого места

Этот рекорд побит не будет, примерно 200 шайб для него надо положить.
110 в гостях (забивает больше) и 92, соответственно, дома.
+4
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+4
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