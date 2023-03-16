Овечкин вышел на единоличное 4-е место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, обойдя Гартнера

вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в домашних матчах.

Капитан « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:4 Б).

Теперь на его счету 402 шайбы в домашних играх в карьере.

Он превзошел результат Майка Гартнера (401) и вышел на единоличное 4-е место в истории лиги по этому показателю.

3-е место занимает (411), 2-е – (449). Рекордсмен – (492).

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