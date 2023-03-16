Овечкин вышел на единоличное 4-е место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, обойдя Гартнера
Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в домашних матчах.
Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:4 Б).
Теперь на его счету 402 шайбы в домашних играх в карьере.
Он превзошел результат Майка Гартнера (401) и вышел на единоличное 4-е место в истории лиги по этому показателю.
3-е место занимает Яромир Ягр (411), 2-е – Горди Хоу (449). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (492).
817-й гол Овечкина в НХЛ: показал, как надо подставлять клюшку. «Вашингтон» вернулся в гонку за плей-офф?
Этот рекорд побит не будет, примерно 200 шайб для него надо положить.
110 в гостях (забивает больше) и 92, соответственно, дома.