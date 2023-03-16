Овечкин забросил 817-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 77 голов
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:4 Б).
Россиянин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.
В 63 играх текущего сезона на счету Овечкина 64 (37+27) балла.
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 817 ( 1337 матчей ) - 0, 611 за игру.
Глобально войн никаких нет и на носу не висят. Локальные войны (типа России - Украина) погоды не делают.
Экономические кризисы, обычно чемпионаты не останавливают.