Овечкин забросил 817-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 77 голов

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:4 Б).

Россиянин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

В 63 играх текущего сезона на счету Овечкина 64 (37+27) балла.

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17 комментариев

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askarik1992
Дух спит еще что ли
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Хаскерс
Курочка по зернышку…
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askarik1992
Ответ ruslan_khaibulov
каждая шайба даётся с боем, все кто привык что из вроде бы легко штампует Ови убедились по безнолевоц серии. это постоянный труд с элементами везения. настигнуть рекорд возможно только при таком же темпе забивания шайб и причем без травм и ликаутов и то это ведь этого темп надо держать 4 года, конечно же пожелаем все таки побить рекорд Грецки и поделанп выбить 1000 + шайб
Локаута не будет в будущие три сезона... У Ови три полных сезона впереди
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askarik1992
На повторе даже незаметно как он подправил
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AminO2
Действительно важная. Спас игру.
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Влад Кабалов
Все непросто, но Саня по-шайбочке приближается к некоему вечному. Удачи ему!
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Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 817 ( 1337 матчей ) - 0, 611 за игру.
+4
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+4
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ruslan_khaibulov
каждая шайба даётся с боем, все кто привык что из вроде бы легко штампует Ови убедились по безнолевоц серии. это постоянный труд с элементами везения. настигнуть рекорд возможно только при таком же темпе забивания шайб и причем без травм и ликаутов и то это ведь этого темп надо держать 4 года, конечно же пожелаем все таки побить рекорд Грецки и поделанп выбить 1000 + шайб
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Вадим Скорин
37 - я в сезоне = 817 в карьере, она же 600 - я командам с Восточной КОНФЕРЕНЦИИ.
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ЭЮЯ
Ответ ZamoRano
С одной стороны, очевидно, что к началу 25 года должен обходить, с другой, глядя на обстановку в мире, понимаешь, что до 25 ещё дожить надо...
Ови доживет
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Montenegro Serbian
Ответ ZamoRano
С одной стороны, очевидно, что к началу 25 года должен обходить, с другой, глядя на обстановку в мире, понимаешь, что до 25 ещё дожить надо...
Что не так с обстановкой в мире?
Глобально войн никаких нет и на носу не висят. Локальные войны (типа России - Украина) погоды не делают.
Экономические кризисы, обычно чемпионаты не останавливают.
+2
-1
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askarik1992
Гол плюс пас
+1
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askarik1992
Пора грецкого по домашним голам обходить
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Julius Nwosu
Трёшечку надо до конца сезона. Что бы 40 за сезон. А лучше 13 :) Но увы, если бы не все события в личной жизни, то тогда конечно можно было бы и 50 взять.
+3
-1
+2
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Андрей Герасимов
Ну с такими думами может и не стоит хоккей смотреть?
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Игорь Туманов
Саня 1+1 , Жека 1+0 и Алексеев 0+1 прекрасное утро !
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ZamoRano
С одной стороны, очевидно, что к началу 25 года должен обходить, с другой, глядя на обстановку в мире, понимаешь, что до 25 ещё дожить надо...
+5
-4
+1
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