Овечкин забросил 817-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 77 голов

Капитан « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:4 Б).

Россиянин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только – 894 гола.

В 63 играх текущего сезона на счету Овечкина 64 (37+27) балла.