Щитов о серии СКА – «Торпедо»: «У Ротенберга присутствует нервозность. Есть ощущение, что петербуржцы побаиваются нижегородцев»

Теги СКА Торпедо болельщики Никита Щитов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Иван Кульбаков Хоккей

Никита Щитов заявил, что верит в победу «Торпедо» в серии плей-офф против СКА.

«Это будет одна из самых крутых серий. Думаю, что «Торпедо» по силам пройти СКА. Глядя на то, как проходил первый раунд плей-офф, могу сказать, что уровень команд очень сильно подровнялся. Фавориты, на которых я ставил, ничем особым не выделялись.

У СКА хорошие линии обороны и нападения, но вот вратари выглядят слабее. Полагаю, что на петербуржцев оказывается давление. Вот у Нижнего Новгорода классная команда, которая показывает хороший хоккей. И на нее как раз никакого давления нет. Они раскрепощены и воодушевлены. Кроме того, в плане медиа Игорь Ларионов со своей командой находится на первом месте в лиге. Все говорят о нем, даже больше, чем о СКА.

Есть ощущение, что петербуржцы побаиваются нижегородцев, потому что они понимают, что в случае осечки пойдут разговоры. У Ротенберга присутствует нервозность, и если она передастся игрокам команды, то им это пойдет только в минус.

Очень тяжелая будет серия для «Торпедо», но я считаю, что нижегородцы выигрывают. Я болею за них с самого начала сезона. Команда очень симпатично играет. Я бы хотел, чтобы она прошла СКА, но сделать это будет очень тяжело. Уверен, что болельщики всей страны будут на стороне «Торпедо».

Очень хочется, чтобы у команды Игоря Ларионова получилось пройти СКА. Нас ждет очень много голов, постоянная игра в атаке в обе стороны. На первый план выйдет игра вратарей. Возможно, Иван Кульбаков сыграет очень уверенно. У него прекрасная мотивация. Думаю, в этой серии будет шесть-семь матчей. Я верю в победу «Торпедо». Я за них болею», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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6 комментариев

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Ми Ша
Есть разница между тренерами, один отыграл в НХЛ на самом высоком уровне,был частью «Красной машины» о которой второй только грезит пересматривая матчи. У Йёзика одна надежда на свой тренерский штаб,так как сам он просто зритель на этом празднике жизни
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ЧакЧак
за Торпедо !
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Uriy1337
Да, есть такое ощущение!
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Михаил Курилов
Нервозность людоеда в предвкушении обеда. Вперед СКА! Бей провинцию!
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Евгений Исаев
Локо-Торпедо - лучший финал конференции!!!
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КАЛИГУЛА
Мы тоже верим! Вперёд, Торпедо!
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