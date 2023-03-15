Комментатор Шестаков о серии СКА – «Торпедо»: «Было бы интереснее, если бы они встретились в финале Запада. Это была бы дуэль самых играющих команд КХЛ»

Комментатор Андрей Шестаков поделился ожиданиями от серии СКА и «Торпедо».

«На мой взгляд, было бы интереснее, если бы во втором раунде СКА сыграл с «Северсталью», а «Торпедо» с «Локомотивом», петербуржцы и нижегородцы выиграли бы и встретились в финале Запада. Это была бы дуэль самых играющих команд Континентальной лиги.

Нижегородскую команду все хвалят за красивую игру. Я внимательно следил за их матчами и ловил себя на мысли, что торпедовцы играют в «советский хоккей», как я называю комбинационную манеру. Немало голов забивают в том стиле, в котором играла в ЦСКА и сборной СССР пятерка .

Конечно, в той пятерке играли великие хоккеисты: кроме Ларионова – нападающие Сергей Макаров и Владимир Крутов, защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. А в « » выступают хоккеисты, имена которых пока не очень известны. Но комбинации разыгрывают примерно такие же – передачи на дальнюю штангу и замыкание.

Армейцы показали хороший хоккей [в серии с минским «Динамо»]. Возможно, они не ожидали, что соперник сыграет с таким невероятным настроем, помня, как легко удалось победить эту команду год назад.

Сравнивал составы белорусского клуба в прошлом сезоне и в нынешнем. Если по именам нынешний состав уступает, то по боевитости превосходит. Это даже хорошо, что СКА провел шесть матчей, если бы выиграли 4:0 как в 2022 году, то пауза перед вторым раундом получилась бы слишком большой, что грозит потерей тонуса.

На стороне армейцев будет психологическое преимущество благодаря убедительным победам в матчах регулярного чемпионата. К тому же у СКА больше опытных мастеров. Думаю, что петербургская команда победит со счетом 4-2 в серии. Болельщики увидят яркий, зрелищный, красивый хоккей с большим количеством заброшенных шайб», – сказал Шестаков.