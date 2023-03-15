Антон Сизов: «Задача «Торпедо» – Кубок Гагарина. Не считали, что будем «кувыркаться» в плей-офф, прессу не читаем. Нам без разницы, с кем играть»

заявил, что задача «Торпедо» – выиграть .

«Серия с «Динамо» – это уже история, сегодня новый день. Мы не считали, что будем «кувыркаться» в плей-офф. А кто там чего считал – мы на это внимание не обращаем. Не слушаем и прессу не читаем.

Шесть игр через день выматывают больше не физически, а эмоционально. Побыть дома, чуть-чуть отвлечься от хоккея – это было сейчас самым главным. Хорошо, что не было седьмого матча, из-за этого была пауза, в которой мы подготовились, набрались сил и эмоций.

СКА и « » – хорошие команды, нам без разницы, с кем играть. У нас одна задача – Кубок Гагарина. Значит, придется со всеми сыграть. Не скажу, что СКА неудобный соперник. Да, в регулярном чемпионате мы сыграли против него неважно, много голов пропустили. Но тем и интереснее будет серия. Новый день – новая игра.

Серию СКА – «Динамо» Минск я не смотрел. У нас не было времени смотреть, мы были сконцентрированы на своей игре.

Насколько я ощущаю свой рост как игрока по ходу сезона? С таким тренерским штабом невозможно не расти. Чувствую рост и уверенность. Это все от доверия тренерского штаба. Назначение меня капитаном никак не отразилось, я всегда остаюсь одинаковым. У нас каждый игрок в команде лидер и капитан. У нас одна семья, и выделять кого-то одного глупо», – сказал защитник « ».