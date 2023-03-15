Ларионов о серии со СКА: «Надеемся, часть театралов Петербурга будут на нашей стороне. Мы просмотрели матчи, знаем о соперниках многие вещи»

Теги СКА Торпедо травмы болельщики Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Крэйг Вудкрофт Кирилл Ураков Игорь Ларионов-младший Хоккей

Игорь Ларионов надеется, что театралы Петербурга будут на стороне «Торпедо» в серии со СКА.

«Настроение перед вторым раундом у команды хорошее. Базовое слово – рабочее. Мы отработали те элементы игры, которые ожидаем в серии со СКА.

Серия с «Динамо» выдалась непростая. Шесть игр, три из которых с овертаймом. Но у нас было три дня, чтобы дать хоккеистам небольшую паузу. Все было сбалансировано. Надеюсь, результат нашей работы увидим завтра.

Главная деталь нашего успеха в первом раунде – внутреннее состояние коллектива. Ребята проявили профессионализм, каждый дал чуточку больше, чем давал в течении сезона.

Санкт-Петербург – хороший огромный город, в котором у меня много друзей. Ожидаем, что там будет транспортный траффик, чуть подольше логистика. Но иногда можно доехать и на метро. Готовимся в штатном режиме к тому, чтобы отдать частичку себя в гостевых матчах тем болельщикам, которые будут поддерживать команду в Санкт-Петербурге, и, может быть, привлечем какую-то группу людей на нашу сторону, и они тоже получат удовольствие от нашей игры.

Это как снежный ком. Все начинается с первой игры, когда находишься на чужой территории. Красивая игра, которую мы показываем, привлекает людей, которые, посмотрев наш хоккей, начинают понимать, что мы делаем, и благодарят нас за это. Надеемся, что часть Мариинского театра, часть театралов Санкт-Петербурга, а также часть музыкальной жизни культурной столицы будут на нашей стороне.

Мы просмотрели матчи СКА, знаем о соперниках многие вещи. Естественно, наша игра пока еще далека от идеала. Но если мы начнем действовать более раскрепощенно и более технически чисто, это может приятно удивить нас, тренеров, и соперников. По составу выложим расстановку по звеньям завтра. Отсутствуют из-за травм Кирилл Ураков и Игорь Ларионов-младший.

С Крэйгом Вудкрофтом мы общались по ходу сезона, но после серии минского «Динамо» со СКА разговора не было. Мы видели нарезки этой серии. И конечно можем взять на вооружение те вещи, которые застали врасплох армейцев. Телефон Крэйга, если что, у меня есть», – сказал главный тренер «Торпедо».

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6 комментариев

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jindos
"Посмотрели матчи..." - Ха. куда тебе против 800+ просмотренных...
+4
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Александр
Ротен не умеет проигрывать, психует, заставьте пожалуйста любоваться его растерянным видом.
+4
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artistry
Статистика не в пользу Торпедо 3 матча крупно проиграли а один выиграли только по буллитам. В Плей офф нет буллитов.
0
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Uriah Heep
Удачи! За хороший хоккей, и пусть победит сильнейший на льду!
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Direct free kick
Надеюсь этого шута вынесут 4:0
+2
-10
-8
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Ебздрогыч
Профессор, вся страна будет за вас болеть!
+18
-3
+15
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