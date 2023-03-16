Заварухин и «Автомобилист» продлят контракт на 2 года. Директор клуба подтвердил

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Матч ТВ Максим Рябков Хоккей

Николай Заварухин сохранит пост главного тренера «Автомобилиста».

Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

«Хороший повод сказать при всех, что у нас достигнута договоренность с Николаем Заварухиным, что мы с ним продлеваем контракт еще на два года», — сказал Рябков.

Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года.

В нынешнем сезоне уральцы заняли четвертое место в таблице Востока и вышли в плей-офф.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилист» уступил «Металлургу» (3-4 в серии).

«За общим формальным результатом в этом сезоне было много вещей, которыми можно гордиться», – добавил Рябков.

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8 комментариев

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Алексей Иванов
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
думал может Разин обратно в Екатеринбург рванёт. а Заварухина продлили.
Он там работал?
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Михаил Вагин
Ответ faaakkkeee
Разин в Минске
Почему?
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Рамис Зарипов
Ну и правильно Заварка себя покажет !!!
0
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Ыжык
Скорее всего поменяют его в следующем сезоне.
+1
-1
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faaakkkeee
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
думал может Разин обратно в Екатеринбург рванёт. а Заварухина продлили.
Разин в Минске
0
0
0
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rngr
Видимо после того, как расстались с Мартемьяновым, решили не наступать на одни и те же грабли
+3
0
+3
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Матрёшка Ефросиьевна
думал может Разин обратно в Екатеринбург рванёт. а Заварухина продлили.
+2
0
+2
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chto s licom?
верим в деда
0
0
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