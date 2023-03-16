Заварухин и «Автомобилист» продлят контракт на 2 года. Директор клуба подтвердил
Николай Заварухин сохранит пост главного тренера «Автомобилиста».
Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.
«Хороший повод сказать при всех, что у нас достигнута договоренность с Николаем Заварухиным, что мы с ним продлеваем контракт еще на два года», — сказал Рябков.
Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года.
В нынешнем сезоне уральцы заняли четвертое место в таблице Востока и вышли в плей-офф.
В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилист» уступил «Металлургу» (3-4 в серии).
«За общим формальным результатом в этом сезоне было много вещей, которыми можно гордиться», – добавил Рябков.
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