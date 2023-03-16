Заварухин и «Автомобилист» продлят контракт на 2 года. Директор клуба подтвердил

Николай Заварухин сохранит пост главного тренера « ».

Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

«Хороший повод сказать при всех, что у нас достигнута договоренность с , что мы с ним продлеваем контракт еще на два года», — сказал Рябков.

Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года.

В нынешнем сезоне уральцы заняли четвертое место в таблице Востока и вышли в плей-офф.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилист» уступил «Металлургу» (3-4 в серии).

«За общим формальным результатом в этом сезоне было много вещей, которыми можно гордиться», – добавил Рябков.