Заварухин останется главным тренером «Автомобилиста» («СЭ»)

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Заварухин сохранит пост главного тренера «Автомобилиста».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство клуба уже объявило об этом решении на общекомандном собрании.

Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года.

В сезоне-2022/23 команда заняла четвертое место в таблице Востока и вышла в плей-офф.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб уступил «Металлургу» (3-4 в серии).

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17 комментариев

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oldgordon
Ответ nekorek
Соглашусь с тобой. Примерно те же мысли поводу игры и мотивации. А уж первые раунды плова, как потолок для команды, надоели до невозможности. Вроде и деньги есть уже сколько лет, зарплатная ведомость одна из самых больших по лиге, а всё на месте топчутся.
Завтра пресс-конференция по итогам чемпионата, посмотрим, что скажут. Должны обсудить проблему легов, как собираются строить команду. По крайней мере, надеюсь услышать.
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Макс Калаш
Ответ heivani
Более чем с вами согласен.За сезон не наиграл ни одного перспективного игрока из системы ,,Автомобилиста,, Всем ведь понятно,что однократное выдергивание то одного,то другого на игру-две ровным счетом ничего не дает,ни команде,ни игроку.С таким составом,с такими вложениями - пустышку выдернул по большому счету Заварухин,не пройдя первый раунд.Дело Питерса будет жить и дальше,будут гуркины и еже с ним ничем не обременительные игроки.Можно сказать,да нам попался финалист КГ.Но ,когда команда хрен положила на все после пары стартовых месяца,и плавно с такой игрой перетекшей в плей-офф,вы думаете ,что-то изменится в след.сезоне?
Это точно
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Александр Юрин
Ответ Макс Калаш
Ну и зря, ничего не изменится, в нем нет стержня. Лучше бы квартальнов
Не согласен, сюда ещё нужно добавить Марьянова , вдвоем у них должно получиться, тем более тот покинул"Сибирь".
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Евгений Ведунов
Ответ Алексей Белопашенцев
Матссон мимо Эберт !
Эберт и Мейсек контракты до 2024
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Алексей Белопашенцев
Ответ Евгений Ведунов
По легионерам всё просто: одно место на ДаКосту, Кормье и Маттссона))
Матссон мимо Эберт !
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heivani
Ответ Макс Калаш
Ну и зря, ничего не изменится, в нем нет стержня. Лучше бы квартальнов
Более чем с вами согласен.За сезон не наиграл ни одного перспективного игрока из системы ,,Автомобилиста,, Всем ведь понятно,что однократное выдергивание то одного,то другого на игру-две ровным счетом ничего не дает,ни команде,ни игроку.С таким составом,с такими вложениями - пустышку выдернул по большому счету Заварухин,не пройдя первый раунд.Дело Питерса будет жить и дальше,будут гуркины и еже с ним ничем не обременительные игроки.Можно сказать,да нам попался финалист КГ.Но ,когда команда хрен положила на все после пары стартовых месяца,и плавно с такой игрой перетекшей в плей-офф,вы думаете ,что-то изменится в след.сезоне?
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nekorek
Ответ oldgordon
Какое-то двоякое чувство. С одной стороны, может поставить игру, с другой стороны слабый мотиватор. Стержня нет, как, например, у Разина. Очень будем надеяться, что сделает выводы по ошибкам, которые были совершены и на которые в течение сезона обращали внимание болельщики. Также а отношении игроков по результатам плова. Надоел только выход в первый раунд.
Соглашусь с тобой. Примерно те же мысли поводу игры и мотивации. А уж первые раунды плова, как потолок для команды, надоели до невозможности. Вроде и деньги есть уже сколько лет, зарплатная ведомость одна из самых больших по лиге, а всё на месте топчутся.
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Венер Кучербаев
Ответ Дима Миронов
эх... ждал Квартального
Квартального дождаться было невозможно в принципе. а вот о Квартальнове можно ещё помечтать. авось когда-то доедет до Еката.
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Евгений Ведунов
Ответ Знатный стахановец
Это хорошо. Теперь в ожидании новостей по составу. В частности, по легионерам.
По легионерам всё просто: одно место на ДаКосту, Кормье и Маттссона))
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lemons
Конечно, Авто главное разочарование вчерашнего вечера. Я уж думал наконец отдохнём от Магнитки!)) Обрадовался, но нет... Опять они с нами.
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Dragon10
Правильно, что не стали рубить сгоряча. Прошли бы в шести матчах, если Матсон не выбыл
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ARAMIS777
С одной стороны хорошую команду сделал...
С другой,так бездарно конец серии с Магниткой отыграли.
Особенно вчера. Счёт должен был быть 5:1 как минимум,к последним десяти минутам игры. Да, Паскуале был очень хорош. Но всё же.
В общем,посмотрим как дальше Автомобилист развиваться будет.
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Знатный стахановец
Это хорошо. Теперь в ожидании новостей по составу. В частности, по легионерам.
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oldgordon
Какое-то двоякое чувство. С одной стороны, может поставить игру, с другой стороны слабый мотиватор. Стержня нет, как, например, у Разина. Очень будем надеяться, что сделает выводы по ошибкам, которые были совершены и на которые в течение сезона обращали внимание болельщики. Также а отношении игроков по результатам плова. Надоел только выход в первый раунд.
+4
0
+4
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Макс Калаш
Ну и зря, ничего не изменится, в нем нет стержня. Лучше бы квартальнов
+4
-2
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Дима Миронов
эх... ждал Квартального
+3
-3
0
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Алексей Мосяев
Хорошая новость. Состав перетряхнут и с новыми игроками в новый сезон 👍
+2
-3
-1
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