Заварухин останется главным тренером «Автомобилиста» («СЭ»)
Николай Заварухин сохранит пост главного тренера «Автомобилиста».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство клуба уже объявило об этом решении на общекомандном собрании.
Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года.
В сезоне-2022/23 команда заняла четвертое место в таблице Востока и вышла в плей-офф.
В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб уступил «Металлургу» (3-4 в серии).
С другой,так бездарно конец серии с Магниткой отыграли.
Особенно вчера. Счёт должен был быть 5:1 как минимум,к последним десяти минутам игры. Да, Паскуале был очень хорош. Но всё же.
В общем,посмотрим как дальше Автомобилист развиваться будет.