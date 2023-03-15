Заварухин останется главным тренером «Автомобилиста» («СЭ»)

сохранит пост главного тренера « ».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство клуба уже объявило об этом решении на общекомандном собрании.

Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года.

В сезоне-2022/23 команда заняла четвертое место в таблице Востока и вышла в плей-офф.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб уступил «Металлургу» (3-4 в серии).