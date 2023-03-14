Заварухин о поражении от «Металлурга»: «Третий гол в ворота «Автомобилиста» – нелогичный. Нелогичных голов было много в серии»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил поражение от «Металлурга».

Екатеринбургская команда проиграла в седьмом матче (3:4 ОТ) и уступила в серии 3-4 первого раунда Кубка Гагарина.

– Седьмая игра с хорошим соперником. Парни вышли настроенные на борьбу. Показали хорошее движение.

Хоть мы и пропустили первыми, дальше забили хорошие голы, контролировали игру, вели в счете 3:1. В третьем периоде допустили ненужные удаления и пропустили второй гол.

По движению и самоотдаче нет претензий к ребятами. Третий гол залетел после рикошета от двух коньков. В овертайме «Металлург» добавил.

Мы имели неплохую контратаку, Василевский попал в штангу, а в следующей атаке нам забивают гол. Это спорт. Кому-то везет, кому-то – нет.

– Согласитесь, что игра в неравных составах стала ключевой в серии?

– Наверное, ключевой стала игра в овертаймах. Мы проиграли три овертайма.

– Не показалось, что при счете 3:1 команда стала играть робко?

– Не робко. Две удаления – одно в атаке, одно в средней зоне – немного сломали игру.

Хотя ребята выстояли четыре минуты в меньшинстве. Нам удалось закрыть игру «Металлурга» в большинстве в серии.

Это здорово. Опять же, считаю, что третий гол в наши ворота был нелогичным. Шайба залетела от двух коньков. Но нелогичных голов в серии было много, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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11 комментариев

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Иван Иванович
Ответ oldgordon
Почему команды с гораздо меньшим бюджетом грызутся, проявляют характер, бьются до последнего? Да, у них нет таких более мастеровитых игроков, но у них есть яйца. А у Автомобилиста не первый раз начинают дрожать колени, когда соперник начинает давить. Такое впечатление, что в овертайме не знали что делать, надеялись на случайность. Обидно, что с таким мощным составом по именам просто обосрались. Может им бюджет сократить?
Там пошел сумбур конечно в овере, но это психология. После потери преимущества в счете пропала уверенность в себе и косяки полетели один за одним. Такова действительность увы, хладнокровия не хватило
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fregat96
Со времен Питерса думал, что на плэйофф надо назначать тренеров-мотиваторов типа Назарова, Разина. Николаич держит все в себе, по сезону хорошо, но встряхнуть не может. Сейчас у УГМК мозги нараскоряк будут - вроде игра есть, состав притерся, упирались неплохо. Но.. задача невыполнена! Что делать с Заварухиным?
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oldgordon
Почему команды с гораздо меньшим бюджетом грызутся, проявляют характер, бьются до последнего? Да, у них нет таких более мастеровитых игроков, но у них есть яйца. А у Автомобилиста не первый раз начинают дрожать колени, когда соперник начинает давить. Такое впечатление, что в овертайме не знали что делать, надеялись на случайность. Обидно, что с таким мощным составом по именам просто обосрались. Может им бюджет сократить?
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fregat96
Ответ Eliza77
А много пропущенных голов логичных было?
В овертайме сегодня-точно логичный!)) А вот Вася бы забил нелогичный.))
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ни первый_ни последний
не тренер!!!
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nikita1708
Так обдристаться. Нет слов до сих пор
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Workaholic
Господи, лучше сказал бы просто "без комментариев"
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Нелогично, что магниты только в седьмом матче дожали псевдофаворитов.
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fregat96
По горячим следам конечно сложно. Но некоторые вещи на поверхности. Зачем было весь сезон чередовать вратарей, чтобы Боб, который пуд соли съел, вышел на мандраже? Может, будь в составе Гал, не заболел бы ангиной)) (по официальной версии)? Нет инстинкта убийцы-при 3-1 имеем большинства,катаем вату, сжигаем время до окончания, по сезону сколько раз так обжигались? Ну и при 3-2,Николаич,видишь у них коленки затряслись, возьми тайм-аут, расскажи им с матюками про маму, про то что дворец и весь город ждёт этой победы, чтобы умерли, но достояли 3 минуты. Ничего этого не было! "Немножко не повезло", "это спорт" - зачем теперь это жевать? Поди сам растерялся...
+11
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+11
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Иван Иванович
К несчастью все отскоки в серии были за ММГ. А по игре реально нет претензий, оставили все силы. Спасибо за сезон 👏👏👏
+5
-2
+3
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Eliza77
А много пропущенных голов логичных было?
+1
0
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