Заварухин о поражении от «Металлурга»: «Третий гол в ворота «Автомобилиста» – нелогичный. Нелогичных голов было много в серии»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил поражение от «Металлурга».
Екатеринбургская команда проиграла в седьмом матче (3:4 ОТ) и уступила в серии 3-4 первого раунда Кубка Гагарина.
– Седьмая игра с хорошим соперником. Парни вышли настроенные на борьбу. Показали хорошее движение.
Хоть мы и пропустили первыми, дальше забили хорошие голы, контролировали игру, вели в счете 3:1. В третьем периоде допустили ненужные удаления и пропустили второй гол.
По движению и самоотдаче нет претензий к ребятами. Третий гол залетел после рикошета от двух коньков. В овертайме «Металлург» добавил.
Мы имели неплохую контратаку, Василевский попал в штангу, а в следующей атаке нам забивают гол. Это спорт. Кому-то везет, кому-то – нет.
– Согласитесь, что игра в неравных составах стала ключевой в серии?
– Наверное, ключевой стала игра в овертаймах. Мы проиграли три овертайма.
– Не показалось, что при счете 3:1 команда стала играть робко?
– Не робко. Две удаления – одно в атаке, одно в средней зоне – немного сломали игру.
Хотя ребята выстояли четыре минуты в меньшинстве. Нам удалось закрыть игру «Металлурга» в большинстве в серии.
Это здорово. Опять же, считаю, что третий гол в наши ворота был нелогичным. Шайба залетела от двух коньков. Но нелогичных голов в серии было много, – сказал главный тренер «Автомобилиста».
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