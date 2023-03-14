Заварухин о поражении от «Металлурга»: «Третий гол в ворота «Автомобилиста» – нелогичный. Нелогичных голов было много в серии»

Главный тренер «Автомобилиста» объяснил поражение от « ».

Екатеринбургская команда проиграла в седьмом матче (3:4 ОТ) и уступила в серии 3-4 первого раунда Кубка Гагарина.

– Седьмая игра с хорошим соперником. Парни вышли настроенные на борьбу. Показали хорошее движение.

Хоть мы и пропустили первыми, дальше забили хорошие голы, контролировали игру, вели в счете 3:1. В третьем периоде допустили ненужные удаления и пропустили второй гол.

По движению и самоотдаче нет претензий к ребятами. Третий гол залетел после рикошета от двух коньков. В овертайме «Металлург» добавил.

Мы имели неплохую контратаку, Василевский попал в штангу, а в следующей атаке нам забивают гол. Это спорт. Кому-то везет, кому-то – нет.

– Согласитесь, что игра в неравных составах стала ключевой в серии?

– Наверное, ключевой стала игра в овертаймах. Мы проиграли три овертайма.

– Не показалось, что при счете 3:1 команда стала играть робко?

– Не робко. Две удаления – одно в атаке, одно в средней зоне – немного сломали игру.

Хотя ребята выстояли четыре минуты в меньшинстве. Нам удалось закрыть игру «Металлурга» в большинстве в серии.

Это здорово. Опять же, считаю, что третий гол в наши ворота был нелогичным. Шайба залетела от двух коньков. Но нелогичных голов в серии было много, – сказал главный тренер « ».