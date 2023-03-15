Тренер «Ак Барса» Бабенко может возглавить «Автомобилист» («Вброс по борту»)
Юрий Бабенко может возглавить «Автомобилист».
Клуб из Екатеринбурга думает о назначении нового главного тренера после непопадания в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту». Утверждается, что 45-летний специалист входит в шорт-лист кандидатов на этот пост.
Сейчас Бабенко занимает должность ассистента главного тренера «Ак Барса».
В данный момент «Автомобилист» возглавляет Николай Заварухин. Он работает в команде с 2021 года.
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