Тренер «Ак Барса» Бабенко может возглавить «Автомобилист» («Вброс по борту»)

может возглавить « ».

Клуб из Екатеринбурга думает о назначении нового главного тренера после непопадания в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту». Утверждается, что 45-летний специалист входит в шорт-лист кандидатов на этот пост.

Сейчас Бабенко занимает должность ассистента главного тренера « ».

В данный момент «Автомобилист» возглавляет . Он работает в команде с 2021 года.