Тренер «Ак Барса» Бабенко может возглавить «Автомобилист» («Вброс по борту»)

Теги Ак Барс Автомобилист Николай Заварухин Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Юрий Бабенко может возглавить «Автомобилист». 

Клуб из Екатеринбурга думает о назначении нового главного тренера после непопадания в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту». Утверждается, что 45-летний специалист входит в шорт-лист кандидатов на этот пост.

Сейчас Бабенко занимает должность ассистента главного тренера «Ак Барса». 

В данный момент «Автомобилист» возглавляет Николай Заварухин. Он работает в команде с 2021 года. 

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7 комментариев

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heivani
Ответ Иван Иванович
Категорически против таких перемен…Мы наконец то в хоккей играть начали и опять что то перестраивать???
От моего мнения ровным счетом ничего не зависит.Просто хочу перемен.
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Знатный стахановец
Бессмысленный вброс.
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Иван Иванович
Ответ heivani
В городе бесов забрезжил рассвет; с утра одно,к вечеру - диаметрально противоположное.Конечно тренерский штаб надо менять,иначе будет тоже самое,что увидели в этом сезоне.Насчет Бабенко ничего не могу сказать,предпочел бы видеть только Квартальнова.
На эмоциях наломать дров конечно можно, только не нужно
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Иван Иванович
Ответ heivani
В городе бесов забрезжил рассвет; с утра одно,к вечеру - диаметрально противоположное.Конечно тренерский штаб надо менять,иначе будет тоже самое,что увидели в этом сезоне.Насчет Бабенко ничего не могу сказать,предпочел бы видеть только Квартальнова.
Категорически против таких перемен…Мы наконец то в хоккей играть начали и опять что то перестраивать???
+1
0
+1
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Иван Иванович
Желтуха….автор! Перечитай ту ахинею которую ты написал! После непопадания в ПО?! Серьезно?))
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heivani
В городе бесов забрезжил рассвет; с утра одно,к вечеру - диаметрально противоположное.Конечно тренерский штаб надо менять,иначе будет тоже самое,что увидели в этом сезоне.Насчет Бабенко ничего не могу сказать,предпочел бы видеть только Квартальнова.
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chto s licom?
можно не надо, пожалуйста
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