Макдэвид о Nickelback: «Они подарили моей семье и друзьям много замечательных воспоминаний. На концерте ты просто вспоминаешь о том, сколько у них потрясающих песен»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид музыка Хоккей

Коннор Макдэвид рассказал о своем отношении к музыке Nickelback.

Нападающий «Эдмонтона» поучаствовал во введении группы в Зал славы канадской музыки

«Nickelback за эти годы подарил моей семье и друзьям много замечательных воспоминаний. Для меня большая честь представить вам Nickelback, гордость Альберты.

Для меня большая честь быть здесь. Горжусь тем, что нахожусь здесь и представляю «Ойлерс» и город Эдмонтон. Горжусь тем, что участвую в особом вечере Nickelback.

Конечно, была проведена небольшая подготовительная работа. Мы провели репетицию и тому подобное, все это для меня в новинку, я никогда раньше не делал ничего подобного. Немного нервничаю, но, как я уже сказал, просто счастлив быть здесь».

О любимой песне группы

«Их много, их очень много. Когда ты идешь на концерт Nickelback, ты просто вспоминаешь о том, сколько у них потрясающих песен. Rockstar, очевидно, одна из них, Photograph – еще один хороший фаворит. Любимой песней моего отца, вероятно, была бы If Today Was Your Last Day, так что я, вероятно, выберу ее», – сказал Макдэвид.

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2 комментария

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Kemal Gul
Как бы над Никелбэк не подшучивали, но блин, они реально крутые мужики! Сейчас таких не делают. А неплохой ответ на все претензии к группе снял несколько лет назад Райан Рейнольдс, можете погуглить once upon a Deadpool, Nickelback на ютубе, очень забавно вышло)
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Andreir888
Трогательно, Коннор! Это действительно отличная группа!
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