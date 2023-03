Макдэвид о Nickelback: «Они подарили моей семье и друзьям много замечательных воспоминаний. На концерте ты просто вспоминаешь о том, сколько у них потрясающих песен»

рассказал о своем отношении к музыке Nickelback.

Нападающий « » поучаствовал во введении группы в Зал славы канадской музыки

«Nickelback за эти годы подарил моей семье и друзьям много замечательных воспоминаний. Для меня большая честь представить вам Nickelback, гордость Альберты.

Для меня большая честь быть здесь. Горжусь тем, что нахожусь здесь и представляю «Ойлерс» и город Эдмонтон. Горжусь тем, что участвую в особом вечере Nickelback.

Конечно, была проведена небольшая подготовительная работа. Мы провели репетицию и тому подобное, все это для меня в новинку, я никогда раньше не делал ничего подобного. Немного нервничаю, но, как я уже сказал, просто счастлив быть здесь».

О любимой песне группы

«Их много, их очень много. Когда ты идешь на концерт Nickelback, ты просто вспоминаешь о том, сколько у них потрясающих песен. Rockstar, очевидно, одна из них, Photograph – еще один хороший фаворит. Любимой песней моего отца, вероятно, была бы If Today Was Your Last Day, так что я, вероятно, выберу ее», – сказал Макдэвид.