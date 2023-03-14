Хмелевски о том, смог бы Макдэвид набрать 150 очков в «Салавате»: «Коннор сыграет хорошо даже на другой планете, где нет воздуха. Другого такого нет»

ответил на вопрос о том, как Коннор Макдэвид мог бы играть в .

– А если представить, что переезжает в «Салават» – он смог бы набрать 150 очков в Уфе? Или его статистика рухнет?

– Думаю, что Макдэвид сыграет хорошо даже на другой планете, где нет воздуха. Другого такого нет.

Хороший хоккеист всегда найдет свою игру. У него есть талант, мастерство, IQ.

Так что от смены лиги Макдэвид не стал бы хуже, – сказал нападающий « ».