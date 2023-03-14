Хмелевски о том, смог бы Макдэвид набрать 150 очков в «Салавате»: «Коннор сыграет хорошо даже на другой планете, где нет воздуха. Другого такого нет»

Теги Салават Юлаев Эдмонтон НХЛ КХЛ Коннор Макдэвид Матч ТВ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски ответил на вопрос о том, как Коннор Макдэвид мог бы играть в КХЛ.

– А если представить, что Коннор Макдэвид переезжает в «Салават» – он смог бы набрать 150 очков в Уфе? Или его статистика рухнет?

– Думаю, что Макдэвид сыграет хорошо даже на другой планете, где нет воздуха. Другого такого нет.

Хороший хоккеист всегда найдет свою игру. У него есть талант, мастерство, IQ.

Так что от смены лиги Макдэвид не стал бы хуже, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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