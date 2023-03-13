«Макдэвид не сможет сделать все сам. Это не баскетбол. «Уловка-22» для этого бедняги». Коффи о Конноре

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Бывший защитник «Ойлерс» высказался о канадском форварде после матча регулярного чемпионата между «Эдмонтоном» и «Торонто» (4:7).

«Коннор провел отличный матч и играл хорошо. Никто не любит выигрывать больше, чем Коннор. И никто не ненавидит проигрывать больше, чем Коннор. Поэтому это «Уловка-22» для этого бедного парня.

Вот в чем дело. Это не баскетбол. Два или три игрока не смогут все сделать. Сам он не сможет все сделать. Никто не сможет. Не в этом виде спорта», – заявил Коффи.

«Уловка-22» – целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоторого правила сама по себе означает его нарушение.

Термин был введен американским писателем Джозефом Хеллером в одноименном романе. Хеллер в интервью в 1975 году говорил, что значение этого термина невозможно точно передать на других языках, не потеряв при этом смысла.