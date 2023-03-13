«Макдэвид не сможет сделать все сам. Это не баскетбол. «Уловка-22» для этого бедняги». Коффи о Конноре

Теги Эдмонтон НХЛ Пол Коффи Коннор Макдэвид Хоккей

Пол Коффи считает, что Коннору Макдэвиду нужна поддержка в «Эдмонтоне».

Бывший защитник «Ойлерс» высказался о канадском форварде после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Торонто» (4:7).

«Коннор провел отличный матч и играл хорошо. Никто не любит выигрывать больше, чем Коннор. И никто не ненавидит проигрывать больше, чем Коннор. Поэтому это «Уловка-22» для этого бедного парня.

Вот в чем дело. Это не баскетбол. Два или три игрока не смогут все сделать. Сам он не сможет все сделать. Никто не сможет. Не в этом виде спорта», – заявил Коффи.

«Уловка-22» – целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоторого правила сама по себе означает его нарушение.

Термин был введен американским писателем Джозефом Хеллером в одноименном романе. Хеллер в интервью в 1975 году говорил, что значение этого термина невозможно точно передать на других языках, не потеряв при этом смысла.

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10 комментариев

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heyoka
Ответ Георгий Яценко
Он не один выигрывал. после ухода из Эдмонтона у него ни одного кубка
Но он в первый год после ухода, если я не путаю, выбил нефть из плова) Конечно, не Кубок, но забавное достижение
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heyoka
У него своеобразное понимании Уловки. Ну да ладно. Хорошо, что хоть напомнил от этой книге
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AminO2
Ответ Георгий Яценко
Он не один выигрывал. после ухода из Эдмонтона у него ни одного кубка
Так он и создал, по сути, эту великую команду будучи ядром и символом проекта.
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alegosha
Ответ LeicesterCity
Тут, больше половины то ,не знают про эту книгу ))
тут не только лишь все могут мысли свои связно изложить
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Vitalkharit
И давно Catch стали переводить как уловка? Я ловушку читал. Только не надо на русскую версию вики ссылаться.
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sega megabitovich
Ответ LeicesterCity
Тут, больше половины то ,не знают про эту книгу ))
кроме этикеток на пиве никогда ничего не читал в своей жизни 🤤
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Георгий Яценко
Ответ AminO2
Спросите у "Уловки-99".
Он не один выигрывал. после ухода из Эдмонтона у него ни одного кубка
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LeicesterCity
Тут, больше половины то ,не знают про эту книгу ))
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AminO2
Спросите у "Уловки-99".
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grek087
Коффи образованный )
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